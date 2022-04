“Insieme a oppressione e sangue, volgarità e cattivo gusto, la caratteristica principale di una dittatura fascista è l’ignoranza, il disprezzo per la cultura, l’analfabetismo” (ORIANA FALLACI﻿)

di Alessandro Artini

Ad Arezzo l’abbandono scolastico è elevatissimo e colpisce il 22% di giovani che lasciano la scuola con la sola licenza media.

Si tratta di un record nazionale, insospettabile in una provincia della civilissima toscana. Credo che l’opinione pubblica aretina non abbia piena consapevolezza di quali siano le conseguenze di una tale situazione, su un piano economico e sociale. Esse sono attutite dalla ricchezza che le famiglie hanno accumulato nel corso dei decenni, che consente ai giovani “dispersi” di condurre una vita accettabile, sul piano qualitativo, anche se quelle risorse si fanno via via più esigue e nel giro di un’altra generazione sono destinate a finire. Ciò riguarda quei giovani nati fortunatamente in famiglie benestanti o che comunque hanno redditi superiori alla soglia necessaria alla mera sussistenza, ma gli altri, quelli le cui famiglie già vivono condizioni di disagio, che fine fanno?

Riguardo a questi ultimi, mi pare che le istituzioni di assistenza, pubbliche e non, abbiano già manifestato segnali di allarme. Per esempio, nel rapporto annuale della Caritas, presentato al termine dello scorso anno e relativo al 2020, si riscontra un picco di aumento delle famiglie che hanno richiesto per la prima volta un aiuto (l’83% in più, rispetto all’anno precedente). Se anche non vi fosse una tale crescita della povertà, quegli adolescenti Neet, che cioè non studiano né lavorano, cosa combinano? Non conosco i dati precisi della provincia di Arezzo, ma so che i servizi d’igiene mentale, compresi i reparti psichiatrici ospedalieri, hanno registrato un significativo aumento di interventi a livello nazionale e gli operatori del nostro territorio confermano che l’esistenza di un tale trend si pone anche a livello locale. Del resto, che senso possono dare alla loro vita, priva delle attività che sono essenziali nella costruzione dell’identità personale, quei giovani che non studiano né lavorano? Forse anche la questione della sfrenata movida del fine settimana in Piazza della Badia (e non solo) può essere letta da questa angolazione.

In veste di dirigente scolastico, registro un cospicuo aumento di quelle forme di malessere che trovano espressione nelle crisi di panico, nei disturbi alimentari, nelle manifestazioni autolesionistiche e in altro ancora. Una parte di alunni che vivono queste condizioni di disagio finisce generalmente per lasciare la scuola. Quanto poi alle conseguenze degli abbandoni sul piano economico e sociale, esse ormai sono note. Generalmente si ha un aumento della disuguaglianza sociale (si veda l’indice di Gini) e scuola e università non fungono più da “ascensore sociale” per i giovani meritevoli. Oggi, in Italia, abbiamo un 20% circa di laureati (contro il 33% dei paesi dell’Unione europea). In altre parole, la mobilità sociale, atta premiare i giovani migliori per il loro talento e impegno, indipendentemente dalle origini sociali, viene progressivamente meno. Anzi, per essere più chiari, l’ascensore è rotto da alcuni anni. L’abbandono scolastico, infine, ha anche dei riflessi sui comportamenti marginali o di devianza. Un amico pedagogista, americano di origine italiana, mi spiegava che è possibile porre un nesso tra dispersione scolastica e aumento della popolazione carceraria.

Ma, se queste considerazioni hanno un valore generale, cosa accade di particolare nella realtà aretina che ne spieghi le gravi condizioni critiche? Ovviamente occorrerebbero specifiche indagini per approfondire il problema, ma, per quanto è di mia conoscenza, nessuno le ha condotte. Queste ultime potrebbero svilupparsi se vi fosse un’opinione pubblica cittadina consapevole della problematica dell’abbandono scolastico, ma così non è e l’aspetto più grave è che non vi è piena consapevolezza neppure nelle singole istituzioni scolastiche e nell’amministrazione. In sostanza, il mondo della scuola si interessa poco della questione. Lo sguardo di coloro che vi lavorano è piuttosto indirizzato verso gli alunni che appartengono alla fascia elevata dei risultati, i quali generalmente provengono da famiglie di collocazione sociale alta…

Continuando a dipanare il filo di questo discorso (ma lo faccio con il beneficio del dubbio), vorrei osservare che questa mancanza di interesse per la scarsa efficacia del servizio scolastico appartiene anche alla mentalità di noi aretini. Alcuni sociologi francesi, in passato, hanno usato la categoria della “personalità di base”, per identificare le caratteristiche comportamentali e psicologiche dei membri di una certa comunità. Ebbene, noi aretini siamo gente fattiva, costruttiva, laboriosa e dotata di spirito imprenditoriale, ma spesso siamo estranei, nei nostri atteggiamenti, a tutto ciò che appartiene al mondo della cultura, compresa quella scolastica. Ho sempre impresso nella memoria un cartello di offerta di lavoro da parte di un’azienda, che lessi venticinque anni fa circa. Esso, più o meno, suonava in questo modo, “Cercasi lavoratore da assumere, ma solo con il diploma di scuola media”. In altre parole si cercava un certo tipo di giovane, che offrisse i requisiti per la stipula di un determinato contratto (allora vigente) auspicata dall’azienda. Per il lavoro offerto, quel diploma era più che sufficiente…

Oggi la situazione è cambiata e molte aziende aretine si muovono su mercati internazionali che richiedono prodotti sempre più evoluti e tecnologicamente avanzati. In veste di dirigente di un istituto tecnico, ho modo di riscontrare questa attenzione (talvolta parzialmente inficiata dalle modeste dimensioni dell’azienda, che non consentono adeguati investimenti in ricerca) rivolta al capitale umano e cioè alla formazione del personale. La resilienza di molte aziende aretine, sopravvissute alle recenti crisi, è dovuta anche alle scelte di ristrutturazione tecnologica, ma ancora questo tipo di mentalità non è così diffuso.

Ho la sensazione che gli abbandoni derivino, in prima istanza, da un disinteresse che trova radice nella cultura di noi aretini e che ha unito, con una sorta di congiura del silenzio, il mondo della scuola e quello economico. Che fine fanno questi giovani che abbandonano la scuola? Quali siano le conseguenze di una tale situazione, su un piano sociale ed economico?

Nella mia scuola, in questo momento, si parla di gite. Anzi di viaggi di istruzione e visite guidate, per usare il linguaggio della normativa scolastica. Finalmente i viaggi d’istruzione ripartono, un po’ in tutte le scuole e si torna alla normalità, celebrata dai mass media e anche dalla politica. Draghi sa fare i conti e la mobilità scolastica è una parte rilevante delle attività turistiche, che in Italia rivestono una parte importante del PIL. Eppure sento che la normalità ritrovata ha un volto posticcio, per varie ragioni. In primo luogo, perché non avverto la presenza di ciò che è stato, dei lutti che la pandemia ha causato, della tristezza e del senso di sperdimento che abbiamo provato. La pandemia è finita. Punto, si riparte con ancora più voglia di fare quello che facevamo. Ma è possibile dimenticare i camion nella notte di un paio di anni fa, a Bergamo? La vita riparte da quelle morti, solo da esse la nuova vita può muovere.

Poi, ho la sensazione che la pandemia sia finita molto meno della nostra voglia di dimenticarla e passare ad altro. In altri termini, la risposta rasserenante di un virus ormai endemico, con il quale convivere nasca più dalla nostra stanchezza che dai dati in quanto tali.

Finita la guerra, avremo modo di valutare l’impatto che hanno avuto i media lungo il suo corso. Intanto mi limito a constatare la straordinaria funzione che registrano gli interventi del Presidente Zelensky, pressoché quotidiani, nei vari contesti internazionali. Immaginate se, nella Seconda Guerra Mondiale si fosse potuto ascoltare i discorsi di Churchill in tutto il mondo… Grazie a Zelensky, si è creata, presso l’opinione pubblica internazionale, una forte simpatia verso gli ucraini. Egli è uno straordinario oratore e ha un team di speechwriter molto informato e intelligente. Se ha avuto una caduta, essa è stata quando ha parlato di fronte alla Knesset, il parlamento israeliano che lui, di origine ebrea, considerava casa propria. Ha sbagliato, perché assimilando la situazione degli ucraini a quella degli ebrei, oppressi dal giogo nazista, in qualche modo ha negato l’unicità della Shoah, che per gli ebrei è intangibile. Ma, a parte questa défaillance, tutti gli altri suoi interventi sono stati di ottimo livello. Se la guerra non fosse una questione troppo seria, potremmo cercare di analizzare le sue tecniche retoriche (capaci di sollevare argomenti che toccano le corde delle varie platee), la sua estetica (maglietta militare e barba lunga) e perfino la prossemica (capace di evocare la gravitas che deriva dagli eventi bellici, ma senza eccedere). Se Zelensky sopravvivrà alla guerra e l’Ucraina entrerà nella Comunità europea, egli potrà ambire a ruoli di primo piano nella Comunità stessa: solo un leader temprato dalla guerra e al di sopra degli interessi dei paesi europei più forti potrebbe promuovere con maggiore decisione il progetto di unificazione.

Anche nelle guerre del passato i media hanno avuto un ruolo fondamentale (si pensi a Radio Londra e al Colonnello Buonasera, Harold Stevens, che tutte le sere informava gli italiani sull’andamento dei combattimenti), ma oggi i media hanno acquisito una funzione ancora più importante. Le informazioni che essi hanno offerto, tra il 2010 e il 2011, durante le primavere arabe, sono state importanti nel sollecitare quel vento di simpatia che esse accolsero, almeno in una prima fase. La globalizzazione ne aveva ampliato l’effetto, ma oggi il favore dell’opinione pubblica mondiale (ad eccezione dei paesi in cui non esiste la libertà di stampa, come la Russia) è ancora più potente, perché esso è riverberato dal colossale sistema di narrazione statunitense.

Ho la sensazione che una delle diversità del presente è che sia possibile smentire le fake news più rapidamente. Ciò vale nonostante le reazioni di particolari segmenti di utenza: ci sono dei gruppi di persone che, anche quando un’informazione falsa viene individuata e smentita, rifiutano di prenderne atto. In tempi di pandemia, i novax hanno deliberatamente ripetuto delle balle, nonostante le reiterate smentite degli scienziati. In quel caso, il mancato riconoscimento della bufala ha avuto a che fare con la bolla mediatica al cui interno una parte sempre più consistente di popolazione si rifugia e che si oppone a qualsiasi informazione diversa da quelle dominanti nella bolla stessa. Ma vi sono anche dei video, come quello su un branco di lupi che, secondo il commentatore, era disposto in maniera tale, durante gli spostamenti, da difendere i membri più vecchi. Esso ha continuato a girare il web, nonostante gli etologi avessero spiegato che il comportamento dei lupi, verso i membri inadatti e vecchi, consiste nell’esatto contrario e cioè nel loro abbandono. In questo caso, il desiderio di credere a una dimensione naturale, carica di valori romantici e solidaristici, ha fatto da schermo a una realtà ben più cruda.

Tornando alla guerra e analizzando in particolare il bombardamento del teatro di Mariupol, il 17 marzo scorso, che i media russi (e non solo loro, ma anche alcuni putinisti nostrani) hanno definito come una fake news, si sta rapidamente rivelando per ciò che è, ovvero una terribile e purtroppo veritiera notizia. Nelle fotografie più recenti e anche in alcune riprese televisive in diretta si vede chiaramente che un’intera fiancata del teatro è stata distrutta. Nonostante le straordinarie tecnologie che possono manipolare la realtà, in questo caso la verità pare evidente perché riportata da una pluralità di fonti.

Più spettacolare e molto efficace è stato il video falsificato del Presidente Zelensky, che invitava i suoi concittadini alla resa e a deporre le armi contro i russi. Il Presidente è stato costretto a smentirlo e anzi a incitare il suo popolo, con un altro video, a una lotta ancora più determinata. Nonostante la bassa qualità della registrazione, il movimento delle labbra di Zelensky e le parole pronunciate parevano coincidere. Anche la sua voce suonava molto naturale e affine a quella autenticamente sua. In questo caso, in termini tecnici, si è preferito parlare di deep fake, per evidenziare la profondità della manipolazione tecnologica effettuata.

Sotto molti aspetti, la dimensione delle fake e la loro raffinatezza possono gettarci nello sconforto, a tal punto è possibile manipolare la verità delle informazioni che riceviamo… Anche per questo quel giornalismo di qualche tempo fa, animato da grandi nomi come Montanelli, Biagi, ecc. sembra stia riconquistando i lettori. Ciò non significa ovviamente che i social vengano dismessi, ma semplicemente che abbiamo bisogno di giornalisti di cui fidarci, che garantiscano con il loro nome, le fonti da cui attingono le notizie. Il giornalismo, come sempre, si rivela una questione di fiducia.