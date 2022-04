Dagli Esordienti ai Cadetti, bei risultati ad ogni età per l’Alga Atletica Arezzo

L’ultimo fine settimana ha visto numerosi atleti impegnati in diverse gare provinciali e interprovinciali

Gemma Fabbriciani è arrivata prima nella Coppa Toscana Ragazzi allo stadio di atletica di Arezzo

AREZZO – Dagli Esordienti ai Cadetti, l’Alga Atletica Arezzo ha trovato soddisfazioni con atleti e atlete di tutte le età. L’ultimo fine settimana è stato caratterizzato da un programma particolarmente ricco di gare che hanno impegnato centinaia di bambini e di ragazzi della società aretina nelle diverse specialità di corsa, salti e lanci, con tanti positivi risultati raggiunti in ogni fascia d’età.

I riflettori erano puntati soprattutto verso lo stadio “Tenti” di Arezzo che è stato sede di una vera e propria festa dell’atletica leggera ospitando, in un solo pomeriggio, la terza giornata della Coppa Toscana Ragazzi, la prima tappa provinciale delle Esordiadi e il percorso non-agonistico per i Pulcini. La Coppa Toscana ha proposto un confronto tra i nati nel biennio 2009-2010 delle società delle province di Arezzo, Grosseto e Siena che hanno gareggiato in due discipline, con i maschi che si sono misurati in lancio del vortex e salto in alto, e con le femmine in getto del peso e salto in lungo. La combinazione tra queste specialità ha permesso di stilare le classifiche finali di giornata in cui è emersa Gemma Fabbriciani che è risultata la migliore tra le Ragazze in virtù del secondo posto nel lungo con 4.09 metri e dell’ottavo posto nel peso con 7.59 metri, mentre Filippo Misuri è salito sul secondo gradino del podio tra i Ragazzi con il quarto posto nell’alto con 1.46 metri e nel vortex con 44.42 metri. Due positive prestazioni sono arrivate anche con Duccio Sandroni (quarto nel vortex con 45.38 metri) e con Ginevra Figliè (quarta nel lungo con 3.93 metri). I bambini degli Esordienti si sono invece messi alla prova nei 50 piani e nel salto in lungo, con l’Alga Atletica Arezzo che ha confermato la bontà del proprio settore giovanile con tanti bei piazzamenti: tra gli Esordienti A 2011-2012, Francesco Narducci è arrivato secondo, Gabriele Corbelli terzo e Caterina Trojanis terza; tra gli Esordienti B 2013-2014, Gabriele Serafini primo, Valerio Fiumicelli terzo e Giulia Tortorelli terza; tra gli Esordienti C 2015-2016, Piero Stanganini secondo, Anna Salvini seconda, Riccardo Zei terzo e Noemi Frangipani terza.

Il fine settimana ha impegnato anche gli atleti della categoria Cadetti del biennio 2007-2008 che sono scesi in pista a Firenze nel Campionato di Società Interprovinciale che ha coinvolto tutte le squadre delle province di Arezzo, Firenze, Prato e Siena. La grande protagonista di questa prova è stata Lorenza De Silva che ha trionfato nelle due gare disputate siglando, in entrambi i casi, il proprio record personale: la ragazza dell’Alga Atletica Arezzo ha vinto gli 80 piani con 10.1 secondi e i 150 piani con 19.3 secondi. La velocità ha portato soddisfazioni anche alle staffette femminili 4×100 con il secondo posto con 56 secondi di Isabella Bertolini, Lavinia Lancini, Caterina Frosini e Carlotta Anatrini, e con il sesto posto con 58.4 secondi di Chiara Felaco, Annalisa Coleschi, Matilde Riccetti e Eleonora Barboncini. Particolarmente positive sono risultate, infine, le prove di Luca Mozzorecchi che si è piazzato secondo nei 2000 piani con l’ottimo tempo di 6:53.3 secondi, di Leonardo Zanchi (quinto nei 150 piani con 18.7 secondi) e di Edoardo Giaccherini (decimo nei 300 ostacoli con 49.2 secondi). «Il fine settimana – commenta Gloria Sadocchi, tecnico e dirigente dell’Alga Atletica Arezzo, – è stato ricco di gare e soddisfazioni soprattutto per il clima di entusiasmo, per la passione e per l’impegno che abbiamo potuto respirare dai più piccoli dei Pulcini che hanno vissuto le emozioni della prima gara ai più grandi dei Cadetti».