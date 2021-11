Lavori da lunedì 22 novembre

Cominceranno lunedì 22 novembre e termineranno giovedì 25 i lavori stradali nel tratto di via Amerigo Vespucci che va dall’intersezione con via Andrea Doria a quella con via del Trionfo: comporteranno i divieti di transito e di sosta 24 ore su 24. I pedoni non potranno utilizzare il marciapiede in destra rispetto alla direttrice via Doria → via del Trionfo.

Sempre da lunedì 22 novembre e fino a domenica 12 dicembre, da 10 metri prima a 10 metri dopo ogni palo della pubblica illuminazione, divieto di passaggio per i pedoni nel marciapiede di via Vittorio Veneto dall’intersezione con piazza Saione a quella con via Romana e divieto di sosta lato numeri dispari. 24 ore su 24.