Di questi no vax non se ne può più.

Non sono bastati i morti e i ricoveri, non è bastato il coprifuoco, la paura, la crisi delle imprese, la parola della scienza, i ministri, il capo del Governo e dello Stato.

Non è bastato il vaccino gratuito e tutto il resto questi non si vaccinano.

Il sabato pomeriggio se ne vanno in giro per le città, incazzati come puma, a blaterare di Costituzione, di libertà e diritti civili mettendo a repentaglio la vita di tutti.

Noi assistiamo da mesi a questo bizzarro fenomeno e ci sentiamo sempre più in pericolo, inermi e frustrati.

Come accade sempre in Italia e spesso in Europa, la maggioranza non conta niente di fronte alle rumorose e violente minoranze.

Loro avranno anche il diritto di protestare nelle piazze.

Ma anche noi vaccinati abbiamo qualche diritto e segnatamente quello di richiedere l’obbligatorietà del vaccino o, a scelta, che rimangano a casa!i

Domenico Nucci