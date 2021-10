Approvata la Graduatoria Definitiva del Bando 7.5

“Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala” del GAL Appennino Aretino

Sono definitivamente ammesse a finanziamento 15 domande presentate attraverso il Bando sulla misura 7.5 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala” da gli Enti pubblici del territorio del GAL Appennino Aretino. Complessivamente sono stati assegnati € 331.730,22 di contributi grazie ai quali verranno realizzati piccoli ma significativi progetti per l’area LEADER ricca, oltre che di un grande patrimonio culturale e storico anche di sentieri naturalistici e sportivi. Le Amministrazioni Comunali locali hanno colto una buona occasione per investire in attività e servizi per migliorare la fruibilità del territorio. I progetti, alcuni già in avanzata progettazione, riguardano punti di informazione e accoglienza turistica, interventi migliorativi e di segnaletica sugli itinerari storico/religioso come le vie di Francesco o la via Romea Germanica, la riqualificazione di aree accesso di importanti riserve naturalistiche, la realizzazione di percorsi ciclopedonali. Questi sono alcuni esempi dei progetti che dalla Graduatoria risultano finanziati, mentre le 15 domande, ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, saranno successivamente soddisfatte con l’ economie che si sono generate nell’ attuazione della programmazione LEADER 2014-2020 del GAL Appennino Aretino. La Graduatoria Definitiva dell’operazione 7.5 è già consultabile nel sito www.galaretino.it e sarà pubblicata sul BURT n. 41 parte III del 13 ottobre 2021.

Il sostegno del GAL Appennino Aretino, al mondo rurale e montano della provincia di Arezzo, attraverso il PSR della Toscana, è cofinanziato dall’Unione Europea attraverso il FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), dallo Stato e dalla Regione Toscana.