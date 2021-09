Torna il Consiglio Comunale

Per quanto riguarda l’ordine del giorno, dopo le interrogazioni urgenti ci saranno le variazioni all’elenco dei lavori pubblici e al bilancio. Di seguito l’assessore Alberto Merelli presenterà la proposta di approvazione dello schema di convenzione per la concessione d’uso a titolo gratuito dell’immobile di proprietà comunale denominato ex palazzina comando a favore dell’Agenzia regionale toscana per il nuovo centro per l’impiego. Dopo alcune modifiche al regolamento della Giostra del Saracino, la discussione verterà sull’approvazione definitiva degli strumenti urbanistici presentati dall’assessore Francesca Lucherini. E ancora: il progetto definitivo di una pista ciclopedonale e la modifica dello statuto comunale con l’inserimento tra i principi ispiratori del diritto umano all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari. Chiudono 29 atti di indirizzo.