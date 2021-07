La politica locale individui un comune denominatore per lavorare assieme al rafforzamento della sanità aretina

Si convenga su un Consiglio Comunale aperto dove invitare anche il governo regionale

Dichiarazione del capogruppo consiliare Marco Donati (Scelgo Arezzo)

“Da alcune settimane ho depositato all’ufficio preposto una richiesta di Consiglio Comunale aperto che affronti il tema della sanità nel territorio aretino. A oggi tale richiesta vede le firme di altri due consiglieri: la collega di Scelgo Arezzo Valentina Sileno e il consigliere del Movimento 5 Stelle Michele Menchetti. Ringrazio entrambi perché hanno colto perfettamente il senso della richiesta. Si alternano da giorni comunicati stampa di forze politiche e amministratori sul tema ma questo genera una domanda: è possibile che la politica discuta nei giornali ed eviti di farlo nelle sedi deputate? Un continuo gioco delle parti riempie le pagine dei siti e dei giornali ma nulla di questo serve per un passo in avanti: ad Arezzo un vero e proprio dibattito politico che faccia emergere criticità e soluzioni fatica a essere promosso.

Le forze politiche al governo della città e della regione mettano da parte una diatriba a volte priva di contenuti. Proviamo a individuare alcuni obbiettivi condivisi: la nostra lista civica ha alcune proposte e vuole presentarle nelle sedi opportune.

Invito pubblicamente i consiglieri comunali a firmare la richiesta di Consiglio Comunale aperto nel quale invitare, così come accaduto pochi giorni fa a Prato, il governo della Regione. Questa città e questo territorio non rimangano fermi, la staticità non può essere considerata, e ancor di più in questo momento, un fattore positivo”.