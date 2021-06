TIM porta ad Arezzo la fibra ottica ultraveloce

TIM ha avviato ad Arezzo un innovativo piano di cablaggio che, con un investimento stimato di circa 12 milioni di euro e in sinergia con l’amministrazione comunale, porta la fibra ottica fino alle abitazioni per rendere disponibili collegamenti ultraveloci fino a 1 Gigabit/s. La città toscana, infatti, è stata inserita nel programma nazionale di copertura di FiberCop, la nuova società del Gruppo TIM che ha l’obiettivo di realizzare la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese per sviluppare soluzioni FTTH (Fiber To The Home) secondo il modello del co-investimento “aperto” previsto dal nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche.

Gli interventi per la realizzazione della nuova rete sono già iniziati in molte zone della città, in modo da rendere i servizi progressivamente disponibili, con l’obiettivo di collegare circa 34.000 unità immobiliari alla conclusione del piano.

Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti. Nel caso sia necessario effettuare scavi, questi saranno realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale, con interventi sulla sede stradale di circa 10-15 centimetri. TIM opererà in partnership con l’amministrazione comunale per limitare il disagio ai cittadini e procedere speditamente con la realizzazione della nuova rete.

Grazie a questo piano, Arezzo sarà dotata di una rete in fibra ottica ancora più performante di quella che già oggi è a disposizione di cittadini e imprese grazie alla tecnologia FTTCab, che rende disponibili collegamenti fino a 200 megabit per 35.200 unità immobiliari.

La nuova rete super-veloce consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione sul territorio, a beneficio di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, e di assecondare al meglio le esigenze professionali anche legate allo smart working e alla didattica a distanza.

TIM dedicherà particolare attenzione anche al percorso di digitalizzazione del distretto industriale della gioielleria e oreficeria di Arezzo. Grazie alle tecnologie innovative di TIM, di Noovle e di Olivetti, Arezzo diventerà uno dei primi “Smart District” d’Italia, in cui tutte le aziende avranno a disposizione un’infrastruttura di rete e servizi di ultima generazione che ne accompagneranno il processo di trasformazione digitale, indispensabile per promuoverne la competitività. In particolare, la filiera produttiva potrà avvantaggiarsi di soluzioni di automazione, di manutenzione da remoto in tempo reale, ma anche di tecnologie per la gestione della logistica, fino a soluzioni per il controllo di filiera tramite blockchain. Con questa iniziativa, TIM si conferma come partner tecnologico di riferimento per favorire lo sviluppo del sistema socioeconomico locale, in una logica di sostenibilità e resilienza, coinvolgendo aziende, pubbliche amministrazioni, lavoratori e cittadini.

“Fin da quando ho assunto la delega alle opere pubbliche – rileva l’assessore Alessandro Casi – ho voluto intavolare un rapporto positivo con TIM e posso dire che il risultato raggiunto è in linea con quanto mi ero proposto. Per questo ringrazio l’azienda per lo spirito collaborativo mostrato già durante la fase propedeutica all’accordo. L’amministrazione metterà TIM nella condizione migliore per poter svolgere materialmente i lavori funzionali all’installazione della fibra e come contropartita riusciremo a espandere a macchia d’olio la diffusione della stessa, fino a raggiungere periferie e frazioni, le realtà che ancora soffrono maggiormente la mancanza di collegamenti veloci. Questi ultimi hanno assunto una valenza fondamentale dopo l’evoluzione delle metodologie didattiche e dell’organizzazione del lavoro di questo anno e mezzo. Di conseguenza, è l’intero territorio comunale a doverne beneficiare”.

“Grazie agli ingenti investimenti fatti da TIM ad Arezzo e alla proficua collaborazione con l’amministrazione comunale, siamo molto contenti di comunicare che la città toscana rientra in questo ambizioso progetto – dichiara Ernesto Bianchi, responsabile Field Operations Line Toscana Est di TIM. L’obiettivo è quello di portare l’innovazione sul territorio e dare impulso alla diffusione dei servizi digitali finalizzati a sostenere le imprese nello sviluppo del loro business e a migliorare la qualità della vita dei cittadini, contribuendo in questo modo alla crescita dell’economia locale. Arezzo fa parte di un percorso di eccellenza che vede TIM impegnata su tutto il territorio nazionale nel realizzare una rete interamente in fibra in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori con una qualità elevatissima”.