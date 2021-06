Nuovi lavori stradali con conseguenti modifiche a sosta e circolazione: fino a martedì 8 giugno divieto di sosta con rimozione in ambo i lati di via Lazio dal civico 2 al civico 20 e dal civico 31 al civico 49 in orario 8,30 – 17,30.

Fino a mercoledì 9 giugno divieto di transito nella strada comunale di Monte Sopra Rondine per Casa al Cincio all’altezza del sottopasso ferroviario sulla direttissima Firenze-Roma per una lunghezza di 20 metri in orario 8 – 20.

Fino a lunedì 14 giugno divieto di transito nel tratto di pista compreso tra il primo attraversamento ciclo/pedonale di via Parini e il successivo attraversamento con direttrice largo Ottaviano Pieraccini in orario 24 ore su 24.

Fino a giovedì 24 giugno divieto di transito in via De Pecori dall’intersezione con via della Fioraia a quella con via Cavour in orario 8,30 – 17,30. La strada diventa senza uscita. Per i residenti sarà percorribile a doppio senso di circolazione, con entrata e uscita da via della Fioraia o da via Cavour.

Fino a martedì 29 giugno divieto di sosta e senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso in via Concino Concini dal civico 23 per una lunghezza di 60 metri e a Rigutino sud dal civico 34 al civico 46. Orari 8,30 – 17,30.

Fino a lunedì 5 luglio divieto di sosta in alcuni tratti contraddistinti da apposita segnaletica di via Andrea dalla Robbia, via Salvadori, via della Magnanina, via Artemisia Gentileschi, via Donatello, via Sala Vecchia, via del Verrocchio, largo 2 Giugno e via Generale da Bormida in orario 8,30 – 18,30.