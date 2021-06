Università di Losanna oppure Liceo Artistico Piero della Francesca?

Orgogliosamente spazio interno del Liceo Artistico Piero della Francesca di Arezzo, da qualche giorno inaugurato ed agli onori della cronaca. Sono settimane che dall’interno ho visto progredire i lavori mesi dopo mesi sotto la pioggia, con il freddo questa autentica bomboniera. Questa è la scuola che abbiamo sempre desiderato, soprattutto dopo la devastante DAD ed i suoi effetti psicologici creati a tutti gli Utenti della palestra educativa per antonomasia. ( Discenti, Docenti, Personale a vario titolo…) Un plauso mastodontico all’eclettico Preside, ops, Dirigente scolastico ( pare che da anni la definizione politically [in]correct sia questa, Prof. Luciano Tagliaferri, piu’ unico che raro. Una fucina esplosiva d’idee, puro sangue, assistito da tutti i suoi collaboratori e collaboratrici che con spirito di abnegazione quotidianamente danno piu’ di quanto dovrebbero o sono pagati per fare. Una volta si avrebbe direbbe: “ Il Preside, una ne pensa e cento ne fa”. Altro pilastro rappresentativo di tutti gli attori all’interno del Liceo è il vice Preside, ops, Ds, Prof. Maurizio Papini, lustri fa appena giunto come Docente mi disse: “ Questa Scuola è una porta aerei consente a tutti di planare in mezzo all’Oceano, rifornirsi e di decollare con le idee da realizzare sul campo”. Questo spazio non molto tempo fa era terreno incolto, oggi è uno spazio fruibile messo a disposizione di tutti gli Utenti – Attori della scuola. Soldi pubblici spesi in modo encomiabile, certo bisogna essere un puro sangue nella vita e non ronzini. In giro, purtroppo, anche in queste posizioni “apicali” i secondi abbondano. Osservando le foto, non è esagerato paragonarlo [im]modestamente all’interno dell’’Università di Losanna, certo, manca il lago, si potrebbe obiettare…chissà che non sia ancora per poco!?

Buona Festa della Repubblica a tutti.

Fabio Bray