di Alessandro Artini

Quella che sto per raccontare è la breve storia di una app che sta per diventare una start up. Cominciamo dalla app, creata da alcuni ex alunni dell’ITIS “Galilei” e dal professor Roberto Ghelli.

A settembre, infatti, quando gli alunni erano in presenza e ancora non era cominciata la girandola delle persone in isolamento e in quarantena, non sapevamo come affrontare il problema degli intervalli mattutini, quando si interrompono le lezioni e i ragazzi sciamano nei corridoi per acquistare panini. Ovviamente, in quei giorni, non potevano uscire di classe e recarsi ai banconi dei rivenditori, per evitare gli assembramenti. A quel punto abbiamo deciso di invertire i ruoli e cioè, invece di far sì che gli alunni uscissero di classe, abbiamo fatto in modo che i rivenditori, dotati di un carrello, portassero i panini nelle aule. Ciò ovviamente non bastava a eludere il rischio conseguente allo scambio di moneta, che è un concreto veicolo di contagio. E anche questo rappresentava un problema, che, almeno nei primi giorni di scuola, non sapevamo come risolvere.

Poiché l’ITIS è una scuola fortunata, perché annovera, nel suo docente, anche alcuni ottimi informatici, ci siamo rivolti a loro per cercare di superare gli ostacoli. Talvolta, sono proprio gli scenari più impegnativi che fanno emergere le opportunità di miglioramento.

In realtà, la app Breakify già esisteva, essendo stata realizzata nel 2017, quando addirittura aveva vinto un premio regionale sui “Progetti digitali”. La scopo dell’app era ed è semplice: permettere agli studenti di ordinare la merenda direttamente dal cellulare, senza dover redigere liste cartacee o andare fisicamente dal venditore. Tuttavia, quattro anni fa, l’uso invalso di comprare la merenda ai banconi nel corridoio appariva indefettibile, perché le abitudini sono spesso più forti rispetto alla possibilità di cambiare. Anche il gestore del servizio di merende, in quel momento, non aveva stimoli sufficienti ad adottare nuove modalità di servizio. Innovare è faticoso, ne sappiamo qualcosa noi italiani che tentiamo di mantenere lo status quo anche quando esso è, oltre ogni evidenza, deleterio. Ma la pandemia ha cambiato le carte in tavola. Così, a settembre, l’app è stata presa nuovamente in esame ed è stata radicalmente reingegnerizzata, con una nuova progettazione. Tecnicamente nuova di zecca, ma informata da un’idea elaborata in precedenza, Breakify è entrata in funzione nella sede centrale e in quelle distaccate di viale Cittadini e del Pionta.

È stato realizzato, così, un servizio che, nel suo piccolo, ha comportato forti cambiamenti nella fornitura di merende.

È stato possibile non solo fare ordini, ma anche eseguire pagamenti in sicurezza , mediante la creazione di voucher; il tutto senza disturbare le lezioni, evitando la raccolta di monete e il tradizionale viavai tra banchi e corridoi.

A differenza delle tante app, che oggi sono utilizzabili per fare acquisti e consegne online, Breakify nasce dentro la scuola (anche se poi è stata realizzata esternamente) ed è stata progettata proprio per migliorare il “servizio merende”, ben prima dell’arrivo della pandemia. Uno degli sviluppi più importanti, tuttavia, è che gli ex alunni Andrea Aglietti, Riccardo Crestini e Luca Graziotti, artefici della app di quattro anni fa e che oggi si stanno per laureare in Ingegneria, hanno avuto modo di incontrarsi nuovamente. Essi non solo hanno realizzato la nuova app, ma hanno anche maturato insieme alcuni progetti di lavoro e, proprio in questi giorni, stanno avviando le procedure per la nascita di una startup.

La scuola, da questo punto di vista, non si è limitata ad adempiere ai propri compiti, ma ha favorito anche la transizione verso il mondo, del lavoro.