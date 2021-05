Giornata contro omofobia, la bandiera arcobaleno a Palazzo Strozzi Sacrati

In occasione della Giornata mondiale contro omofobia, lesbofobia, transfobia e bifobia (IDAHOTB, International Day against homophobia, transphobia and biphobia), che si celebra oggi 17 maggio, la bandiera arcobaleno è stata stesa sulla facciata di Palazzo Strozzi Sacrati, la sede della Presidenza della Regione, a Firenze.

Il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessora alle pari opportunità Alessandra Nardini (nella foto), al termine della giunta, hanno srotolato lo stendardo dal balcone al piano nobile, sulla sulla facciata del palazzo in piazza Duomo, per ricordare l’impegno della Toscana per i diritti e contro ogni forma di discriminazione.