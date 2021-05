1000 Miglia 2021: il 18 giugno arriva ad Arezzo

La 1000 Miglia 2021, trentanovesima edizione della rievocazione della corsa disputata dal 1927 al 1957, prenderà il via da Brescia mercoledì 16 giugno per farvi ritorno sabato 19. Ai nastri di partenza della più importante gara di regolarità al mondo per auto storiche ci saranno quest’anno 375 vetture, oltre ad alcuni esemplari di particolare pregio iscritti in Lista Speciale.

Questa inedita edizione di giugno, dedicata al tema “Crossing the Future”, claim che arricchisce anche il logo della gara, presenterà numerose novità rispetto agli anni passati, a partire proprio dal percorso.

Rispettando la tradizione del tracciato da Brescia a Roma e ritorno – con arrivi di tappa a Viareggio e Bologna – la 1000 Miglia 2021 presenterà una novità assoluta per la gara rievocativa: per la prima volta, il senso di marcia sarà invertito rispetto alle recenti edizioni, riprendendo il senso antiorario di molte edizioni della corsa originale di velocità.

In particolare, Arezzo sarà toccata dalla 1000 Miglia venerdì 18 giugno. In occasione della terza tappa della corsa, infatti, a partire dalle 12,30 transiteranno lungo le strade della città le vetture iscritte al Ferrari Tribute 1000 Miglia, l’evento collaterale dedicato a oltre cento vetture che il prestigioso brand internazionale, simbolo di eccellenza italiana nel mondo, dedica alla 1000 Miglia. Mentre a partire dalle ore 13,30 saranno le auto della Freccia Rossa, ovvero le auto ufficiali in gara, a fare il loro ingresso nelle vie di Arezzo.

Le vetture in gara giungeranno a Palazzo del Pero e proseguiranno in via Francesco Redi per poi toccare successivamente via Fonte Veneziana, via Antonio da Sangallo e viale Bruno Buozzi. Le auto passeranno poi per il Prato, dove sosteranno per il pranzo, e continueranno la gara lungo via Ricasoli, piazza della Libertà, via dell’Orto, via de’ Pileati, via Giorgio Vasari fino a piazza Grande dove è previsto il controllo orario. In uscita da Arezzo, le vetture in gara passeranno per via Seteria, poi corso Italia, via Roma, piazza Guido Monaco, via Francesco Petrarca e via Baldaccio d’Anghiari in direzione Le Poggiola.

Le vetture che fanno parte del Ferrari Tribute 1000 Miglia seguiranno lo stesso percorso tracciato per le auto d’epoca senza però sostare per il pranzo ma proseguendo direttamente verso piazza Grande e a seguire in direzione Montevarchi.

Alla conferenza stampa di presentazione del passaggio della 1000 Miglia 2021 ad Arezzo hanno partecipato il sindaco Alessandro Ghinelli, l’assessore al turismo Simone Chierici, Marcello Ferrari dell’ufficio tecnico sportivo 1000 Miglia, Giuseppe Cherubini vice-presidente del comitato operativo 1000 Miglia 2021, il collaboratore dell’organizzazione locale della 1000 Miglia Claudio Gialli.

“Anche la 1000 Miglia – ha dichiarato il sindaco Alessandro Ghinelli – guarda al futuro in questa edizione densa di novità. Tra le altre, la partecipazione di auto elettriche. La 1000 Miglia è un vettore pubblicitario straordinario che merita uno sforzo importante da parte dell’amministrazione comunale. Uno sforzo che viene coronato con il passaggio nella piazza più bella di Arezzo della corsa più bella del mondo. Registro inoltre con piacere come l’intera provincia, penso a due centri come Cortona e Montevarchi, si affianchi ad Arezzo in questa ‘gara’ di ospitalità”.

E a proposito di ospitalità, l’assessore al turismo Simone Chierici ha ricordato come ci sia “un’altra ‘macchina’ già in moto. Ed è quella della Fondazione InTour che garantirà la migliore accoglienza possibile a tutta la carovana, piloti e organizzatori”.

Giuseppe Cherubini: “il carattere di novità annunciato dal sindaco sta dentro la nostra storia. Nel 1927, la 1000 Miglia diede il via all’epopea dei motori a scoppio che erano a loro volta un salto in avanti importante rispetto alle carrozze. L’edizione 2021 vedrà partecipare 110 Ferrari, tantissime auto straniere fino a raggiungere una percentuale intorno all’80% del totale e una rappresentanza dell’esercito per il centenario del Milite Ignoto. E poi il percorso: si svilupperà in senso antiorario con tappe prima tirreniche e risalita successiva in direzione dell’Adriatico. Quest’ultimo, tuttavia, non verrà toccato fisicamente perché il tracciato coinvolgerà l’entroterra del centro Italia”.

Nel dettaglio delle tappe è entrato Marcello Ferrari: “la prima sarà da Brescia a Viareggio con protagonista il passo della Cisa, la seconda tappa da Viareggio scenderà lungo la costa per approdare nello scenario di Villa Borghese, la terza da Roma a Bologna interesserà Arezzo dopo avere toccato Orvieto e Cortona, quindi Montevarchi e il Chianti e i due passi appenninici della Futa e della Raticosa. L’ultima è da Bologna a Brescia attraverso Verona e un doveroso tributo ai 150 anni dell’Aida che andrà in scena la sera stessa all’Arena diretta dal maestro Riccardo Muti. Quando le auto torneranno a Brescia avranno percorso 1.800 chilometri”.

Claudio Gialli, oltre a ricordare il percorso cittadino della corsa ha ringraziato “Safimet per avere messo a disposizione la splendida Alfa Romeo 6C Freccia d’Oro anno 1949 che ha fatto da scenografia alla conferenza stampa”.