Incidente sulla strada di Rofelle. Le reazioni sindacali

Fillea Cgil: “più investimenti in sicurezza”. In edilizia +5% di incidenti

Operai finiti col pick up in un dirupo a Rofelle (Arezzo), Pagliantini (Fillea Cgil Arezzo): “In quel cantiere una miriade di appalti e forniture, serve la contrattazione d’anticipo per aumentare regole e controlli sulla sicurezza sul lavoro”. In edilizia infortuni aumentati del 5% nel 2021 in Toscana. Bartoli (Fillea Cgil Toscana): “La Regione investa sulla prevenzione, serve il coraggio di fare le scelte giuste. Col Pnrr e i superbonus le attività edili aumenteranno, dobbiamo dotarci degli strumenti giusti per combattere l’emergenza degli incidenti sul lavoro”

Ieri a Rofelle, nel comune di Badia Tedalda (Arezzo), al confine con le Marche e l’Emilia Romagna, nell’area dei lavori di rifacimento del metanodotto Rimini-Sansepolcro, è finito in un dirupo un pick-up con cinque operai di una delle imprese a cui sono stati affidati i lavori. I cinque operai hanno riportato ferite di varia entità.

Si tratta di ‘una grande opera’ come si direbbe, di quelle che nell’aretino non si vedono da tempo. Sono impiegati circa 200 lavoratori: di loro una parte sono meccanici, circa 150, il resto edili e operano su diversi lotti di cantiere sparsi sulle montagne al confine con la Romagna.

Dice Antonella Pagliantini (segretaria generale Fillea Cgil Arezzo): “Un grande lavoro come questo avrebbe dovuto essere preceduto da un confronto con il committente, da una contrattazione d’anticipo con l’appaltatore, ma difficilmente ci si confronta col sindacato per introdurre strumenti efficaci come il badge all’ingresso così da monitorare tutte le aziende e i lavoratori presenti, le ore lavorate e controllare quasi in tempo reale cosa accade in cantiere, quali sono i contratti applicati inerenti all’appalto, tutte cose che ci eviterebbero ogni volta lo sgradevole compito di giocare a ‘indovina chi’, cercando disperatamente notizie confortanti dai colleghi quando succede un incidente sul lavoro. Siamo di fronte a una miriade di imprese tra appalti, sub appalti, affidamenti, forniture, sub forniture per cui spesso è difficile venirne a capo”.

“E’ un ennesimo incidente di una strage che continua, manca il coraggio di fare le scelte giuste – spiega Giulia Bartoli, segretaria generale Fillea Cgil Toscana –. La Regione Toscana, a partire dal Presidente Giani che solo pochi giorni fa ha dichiarato, sottolineando che tutti sono chiamati a responsabilità, la volontà di investire sui controlli e sulla prevenzione, deve introdurre urgentemente la timbratura obbligatoria per monitorare i cantieri da parte degli organi ispettivi, le Prefetture, le Casse Edili e la Committenza stessa. Occorre aumentare i controlli, le regole legislative ci sono, è necessario farle rispettare”.

Purtroppo gli ispettori tra Inps, Inail e Ispettorato si riducono da tempo, dal 2017 ne sono venuti meno in Italia più di mille, e se rapportiamo il numero degli ispettori alle imprese sempre più frammentate e destrutturate viene fuori un numero impressionante: un ‘impresa ha la possibilità di essere controllata praticamente una volta ogni 40 anni e, considerando che la durata media di un’impresa è di 7 anni, praticamente mai.

Se prendiamo a riferimento i primi 3 mesi dell’anno 2021 con i primi 3 mesi nell’anno 2020, in Toscana gli infortuni in edilizia sono cresciuti del 5%; negli anni precedenti la situazione non è migliore, dal 2015 calano in valore assoluto ma crescono se rapportati al numero degli addetti (in media il 10% dei lavoratori subisce un infortunio nell’arco dell’anno), e solo nel 2019 abbiamo un lieve calo ma vi è un picco degli infortuni mortali.

Aggiunge Bartoli: “Nei prossimi mesi il lavoro in edilizia, nelle infrastrutture, nei grandi e piccoli cantieri dovrebbe aumentare grazie alle varie risorse messe a disposizione dal Pnrr al super bonus ai fondi nazionali: come pensiamo di affrontare tutto questo? Vogliamo ancora una volta che le cose vadano come vadano o invece, urgentemente, ci dotiamo degli strumenti giusti per combattere questa ’emergenza nazionale’? Patente a punti in edilizia per la partecipazione alle gare e l’accesso ai fondi, legalità, applicazione contrattuale e verifica col badge delle presenze in cantiere sono i punti centrali da attuare. Il tema della sicurezza, ce lo diciamo sempre, non può essere di interesse ‘comune’ solo quando succede il dramma ma alle parole devono corrispondere i fatti”.

FILCA CISL: LE LEGGI CI SONO, MANCANO I CONTROLLI

E’ solo un caso che non c’è scappato il morto nell’ennesimo incidente in un cantiere edile. La sicurezza non resti parola, ma si trasformi in fatti

Arezzo – “La nostra, dichiara Serafino Marino della FILCA Cisl di Arezzo, vuole essere una riflessione a bocce ferme su quanto accaduto ieri in Valtiberina in località Rofelle, nel comune di Badia Tedalda, comune montano della provincia di Arezzo, nell’area dei lavori di rifacimento del metanodotto Rimini-Sansepolcro, che ha visto il ribaltamento di un mezzo con cinque operai a bordo appartenenti ad una delle imprese a cui sono stati affidati i lavori.

Fortunatamente, prosegue, il bilancio non è mortale, ma questo significa poco perché se oggi non piangiamo l’ennesima vittima non possiamo far finta che l’episodio non sia grave. Anzi! Proprio da qui dobbiamo partire, riflettere ed ancora una volta denunciare la mancanza di sicurezza nei cantieri edili; le incancrenite gara al ribasso per aggiudicarsi i lavori a scapito della sicurezza; il ricorso al subappalto.

Come sindacato, aggiunge Marino, chiediamo controlli da parte delle autorità preposte così come diciamo che è necessario monitorare i cantieri da parte degli organi ispettivi, delle Prefetture, delle Casse Edili; i controlli devono essere aumentati perché le regole legislative ci sono, ma è necessario farle rispettare.

E’ solo un caso che, questa volta, i cinque operai abbiano riportato ferite anche se di varia entità. Ad oggi abbiamo pianto troppi colleghi: è necessario che la sicurezza non resti solo una parola o che sia interesse collettivo solo quando succede il dramma. Alle parole è necessario che corrispondano i fatti”.

Arezzo, lì 13 maggio 2021