Vaccini per 60-64enni, prenotazioni dalla prossima settimana

Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 142 unità, di cui 65 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1133 tamponi. Le persone positive in carico sono 1.519. Si registrano 32 guarigioni e quattro decessi.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 142 Provincia di Arezzo 65 Provincia di Siena 53 Provincia di Grosseto 23 Extra USL 1

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 13 9 21 14 4 4 Grosseto 6 7 5 3 0 2 Siena 10 11 10 7 13 2 Totale USL 29 27 36 20 17 8

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Mercoledì 28 aprile Giovedì 29 aprile Venerdì 30 aprile Sabato 1 maggio Domenica 2 maggio Lunedì 3 maggio Martedì 4 maggio Mercoledì 5 maggio Arezzo 92 104 64 49 113 44 65 65 Siena 75 75 49 67 37 25 72 53 Grosseto 27 30 15 15 26 14 31 23 Totale Asl Tse 194 209 128 131 176 83 168 141

Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo

Comune Nuovi Casi Anghiari 13 Arezzo 12 Bibbiena 8 Capolona 2 Castel Focognano 1 Castel San Niccolò 1 Castelfranco Piandiscò 2 Castiglion Fiorentino 1 Civitella In Val Di Chiana 2 Cortona 2 Foiano Della Chiana 2 Lucignano 1 Pratovecchio-Stia 2 San Giovanni Valdarno 5 Sansepolcro 8 Subbiano 2 Terranuova Bracciolini 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 80 TI San Donato Arezzo 15 Degenza Covid Misericordia Grosseto 32 TI Misericordia Grosseto 11

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1133 Provincia di Siena 1193 Provincia di Grosseto 651

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 1519 Provincia di Siena 1276 Provincia di Grosseto 558

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 1179 Provincia di Siena 1119 Provincia di Grosseto 476

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 4306 Provincia di Siena 3072 Provincia di Grosseto 1307

Guariti Provincia di Arezzo 32 Provincia di Siena 46 Provincia di Grosseto 20

Persone Decedute Ospedale San Donato Arezzo 1 Uomo di 68 anni 1 Uomo di 82 anni 1 Donna 87 anni 1 Donna 92 anni Tutti deceduti il 4 maggio 2021 Ospedale Misericordia Grosseto 0

Partite oggi le prenotazioni per i 65-69enni. Gli over 70, che non hanno ancora prenotato, possono farlo sul portale regionale o attraverso il numero verde gratuito 800117744

Il nuovo filone vaccinale anti Covid della Toscana, dedicato alle persone tra i 60 e i 69 anni sarà a pieno regime dalla prossima settimana, quando potranno prenotare anche i 60-64enni.

Intanto, da oggi 5 maggio il portale regionale è stato aperto, per la prima volta, ai 65-69enni (i nati tra il 1952 e il 1956), mettendo a disposizione 9.600 vaccini monodose Johnson & Johnson (tutti prenotati in pochi minuti) e subito a ruota – a esaurimento di questi – altre 92.400 dosi Pfizer (disponibili dalle slot degli over 70) per un numero complessivo di 102mila sieri, pronti a essere somministrati da venerdì prossimo, negli hub indicati.

Over 70 e numero verde dedicato

La Regione Toscana per aumentare la copertura vaccinale degli over 70 (i nati tra il 1941 e il 1951) – che non possono prenotarsi sul portale regionale, perché sprovvisti di computer o di smartphone o di assistenza da parte di familiari – ha messo a loro disposizione (già da ieri) il numero verde 800117744 “ProntoVaccino”. Chiamando a questo numero (dalle ore 9 alle 17, dal lunedì al venerdì), risponderà un operatore, che prenderà le informazioni necessarie della persona over 70, che sarà contattata nelle ore successive da un altro operatore, che aiuterà a prenotare sul portale l’appuntamento per la vaccinazione, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dalla stessa persona interessata. Il giorno dell’appuntamento sarà sufficiente presentarsi presso l’hub prescelto muniti di tessera sanitaria. La documentazione, relativa al consenso informato, potrà essere firmata al momento della vaccinazione.

Intanto, alle ore 16:30 di oggi, mercoledì 5 maggio, risultano 933.569 i toscani che hanno ricevuto la prima dose e, tra questi, 416.809 quelli a cui è stato inoculato anche il richiamo. Tra gli over 80 sono 292.947 i vaccinati con la prima dose e 227.831 quelli che hanno ricevuto anche la seconda; mentre le dosi complessivamente somministrate ai settantenni sono 290.573.

Per quanto riguarda le persone vaccinate con almeno una dose sul totale della fascia anagrafica del territorio, la Toscana anche oggi è tra le prime Regioni italiane nella classifica stilata dal ministero della Salute, con il 97% circa della copertura vaccinale degli over 80; mentre è decima nell’ambito degli over 70, vaccinati per il 65%.