LA COSTRUZIONE DI PONTI

Si possono trovare tante lungimiranti analogie fra la Piante del Tè di Ivano Fossati e la nostra atipica situazione pandemica…

E’ il tempo che le buone idee si trasformino concretizzandosi con senso civico ed altrettanto “pragmatico” di corresponsabilità. Pare, il Presidente del Consiglio Draghi, abbia rimesso la Scuola come questione fondamentale, (la) chiave di volta del sistema Paese.

Ripartirà al 60% ed è urgente per combattere la dispersione. Lo ha detto all’Adnkronos Suor Anna Monia Alfieri, referente scuola Usmi ( Unione sup. maggiori d’Italia ) esperta di politiche scolastiche – autorevole e qualificata voce del settore – La DAD – continua la religiosa – ha escluso 1 milione e 600 mila Discenti e 300 mila disabili nella prima fase.

Nella seconda, non ripartendo per tutti escludeva i Poveri. Nella terza, richiudendo ha portato un abbandono di ben 34 mila Alunni, 11 mila persi solo in Puglia…360 mila gli alunni persi dal circuito scolastico…Una povertà educativa macroscopica, risalita al 13 % rispetto a quella precedente, già allarmante del 10% europea e del 17% nel Sud Italia.

Conclude suor Anna Monia Alfieri: “ La Scuola non è un contenitore, la Scuola è relazione, è un luogo d’incontro. Il 75% dei Docenti è vaccinato, ora si affronti e si risolva (seriamente ed in modo definitivo, aggiungiamo noi) la questione trasporti e riportiamo i Ragazzi a scuola per scongiurare una forte deprivazione culturale”.

Risulta impresa ardua confutare le tesi argomentate dalla religiosa esperta in politiche scolastiche soprattutto perché traboccanti/supportate da numeri e buon senso. Non vorrei alla Hiroshima atomica seguisse una Hiroshima culturale. Prof. Antonino Zichichi. E’ vero, ha proprio piccole foglie la pianta del tè!

Fabio Bray