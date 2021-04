InfoFragili: 70.417 “tentativi” di accesso in sole 5 ore

InfoFragili: che di questo servizio ci fosse bisogno lo conferma il fatto che sono giunte 70.417 conferme in sole 5 ore.

Tante sono state infatti le telefonate che sono giunte stamani al nuovo servizio attivato dalla Asl Tse nella sede di Siena. Chiamate da ogni angolo della Toscana meridionale per avere chiarimenti sulle modalità di vaccinazione delle persone estremamente fragili. Hanno telefonato le stesse persone oppure loro familiari. Purtroppo le risposte che gli operatori di InfoFragili hanno potuto dare sono state inferiori al numero delle chiamate proprie per l’oggettiva impossibilità di rispondere a un ritmo che è stato di oltre 14.000 chiamate in una sola ora. Se questo trend si sviluppasse per tutte le 12 ore di attività giornaliera del servizio, avremmo 170.000 tentativi giornalieri di accesso al servizio. Chi ha avuto modo di parlare con un operatorte, ha spesso apprezzato questo nuovo servizio di comunicazione e relazione della Asl Tse

L’Aziende si scusa per le attese ma questa quantità di accessi è difficilmente gestibile con tempi di risposta rapidi. InfoFragili chiude alle 20 di stasera e riaprirà alle 8 di lunedì mattina. Dalla prossima settimana, il servizio sarà aperto anche nei giorni di sabato e domenica