“L’hospice che non c’è più”

“Scelgo Arezzo aderisce alla petizione pubblica lanciata dal dottor Pierdomenico Maurizi per l’hospice di Arezzo e diretta al presidente Eugenio Giani. La petizione è stata promossa sulla piattaforma https://www.change.org/

L’invito che rivolgiamo ai cittadini è di fare altrettanto. A seguito della pandemia, come noto, la struttura risulta ‘itinerante’ e comunque sfrattata dalla sede originaria in cui era ospitata dal 2018. Parliamo di un vulnus nei servizi sanitari da colmare assolutamente.

Scelgo Arezzo conferma così la sua attenzione alle tematiche sanitarie come già dimostrato dall’atto di indirizzo presentato in Consiglio Comunale per rafforzare l’autonomia della sanità aretina all’interno dell’Asl Toscana Sud-Est e bocciato dall’attuale maggioranza per una sterile contrapposizione politica”.