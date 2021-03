Mugnai (Forza Italia): “Vaccinazioni over 80, continua l’agonia della Toscana.”.

“Sono giorni – afferma Stefano Mugnai, Vice Presidente del Gruppo Forza Italia alla Camera dei Deputati – che denunciamo come la campagna vaccinale della Toscana sia fallimentare, specie per la fascia più a rischio, cioè quella degli over 80 e sono giorni che il Presidente Giani promette cambi di passo, svolte immaginifiche, scatti strabilianti, ma… i numeri dicono altro:

– ieri la Toscana è stata la penultima ragione per persone vaccinate sulla popolazione residente, peggio di noi ha fatto solo la Basilicata (vedi grafico allegato);

– per la popolazione over 80 vaccinata con almeno una dose questo di seguito il dato aggiornato al 29 marzo di tutte le regioni sulla popolazione residente:

>70%: Bolzano, Molise

60-70%: Basilicata, Lazio, Marche, Trento, Veneto

55-60%: Abruzzo, ER, Piemonte, Umbria

50-55%: Campania, FVG, Lombardia, Puglia, VdA

40-50%: Calabria, Liguria, Sicilia, Sardegna

<40%: Toscana (vedi grafico allegato).

– impietoso il confronto fra le vaccinazioni effettuate ieri agli over 80 in Toscana e quelle fatte in Veneto, in Toscana sono stati vaccinati 942 over 80, in Veneto 18.442 (vedi allegata infografica Sky di oggi).”.

“Sarebbe sbagliato però – conclude Mugnai – considerare questi dati come freddi numeri, come cifre asettiche. Questi numeri, questi dati, fanno la differenza fra salvare o perdere altri nostri concittadini con più di 80 anni, come stamani nella stampa regionale alcune drammatiche testimonianze ci hanno ricordato.”.