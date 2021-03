CISL AREZZO: SILVIA RUSSO ELETTO NUOVO SEGRETARIA GENERALE

Riconfermato in segreteria Fabrizio Fabbroni, new entry Giuseppe Pugliese

Arezzo – Il Consiglio Generale della Cisl di Arezzo riunitosi questa mattina presso l’Hotel Minerva, nel rispetto delle normative anti Covid, ha eletto con una schiacciante maggioranza la nuova Segretaria generale nella persona di Silvia Russo, prima donna alla guida di un sindacato in terra aretina. La Russo succede al dimissionario Marco Salvini, che è stato alla guida della Cisl aretina per ben tre mandati. Salvini lascia un sindacato in salute ed in netta ripresa nonostante le difficoltà dell’attuale momento storico.

La neo Segretaria vanta un lungo impegno in CISL: da sempre si è occupata dei più deboli ed ha portato avanti le battaglie per i diritti fondamentali di dignità del lavoro. Cinquantadue anni, sposata con un figlio, dipendente Inail, nonché figlia d’arte: la passione per il sindacato e l’impegno lo ha ereditato dal padre, anch’egli noto ed impegnato sindacalista nel territorio. Dopo la maturità classica vince il concorso ed entra all’Inail ed è qui che sposa la causa sindacale a tempo pieno nella Federpubblici della Cisl. Dalla sede provinciale di Arezzo viene chiamata nel coordinamento nazionale Cisl Inail, poi dal 2005 in segreteria regionale della Funzione Pubblica dove rimane per 8 anni occupandosi di sociale e sanità e rapporti con regione Toscana, dopodiché rientra ad Arezzo e, nel secondo mandato Salvini, entra a far parte della segreteria provinciale con delega al socio-sanitario territoriale, alla sanità pubblica, privata e terzo settore.

Un Consiglio generale insolito, quello che questa mattina l’ha eletta, avvenuto nel pieno delle normative Covid e che si è svolto, quasi a porte chiuse, e alla sola presenza dei delegati. Anche la neo Segretaria, per problemi di salute, ha seguito le fasi dei lavori in remoto e, al momento della proclamazione del voto, in videoconferenza ha rilasciato una prima dichiarazione di quella che sarà la strada che intende perseguire. “L’attenzione di questa segreteria, ha detto Silvia Russo, sarà da subito rivolta alle persone e agli ultimi. La perdita del lavoro, i giovani e le donne sono la nostra priorità così come potenziare i servizi per essere sempre più vicino al cittadino-lavoratore e alla famiglia. La nostra provincia ha una vocazione orafa e manifatturiera ma, da alcuni anni, questi settori stanno subendo contraccolpi di una crisi nazionale e mondiale è necessario che anche il sindacato dia delle risposte.

La Cisl non si sottrarrà alle sue funzioni e responsabilità così come tramanda la sua storia anche se siamo consapevoli delle difficoltà, non ultime, quelle legate all’aspetto pandemico. La Cisl c’è stata, c’è e ci sarà sempre a fianco delle persone e dei lavoratori”.

La nuova segreteria a guida Russo vene la conferma di Fabrizio Fabbroni e la new entry di Giuseppe Pugliese.

“In bocca al lupo a Silvia Russo. Dalla Cisl un segnale bellissimo nel solco della meritocrazia”

Nota del vicesindaco Lucia Tanti

Silvia Russo segretario generale della Cisl di Arezzo è un segnale bellissimo all’insegna del merito, il giusto riconoscimento che premia competenza, intelligenza, onestà intellettuale, la passione per i diritti e la protezione del mondo del lavoro, complessivamente inteso.

Conosco Silvia da anni, è persona di primo livello ed è una sindacalista di razza grazie e assieme alla quale molte cose sono state fatte e molte ne faremo ancora.