Come cambiano sosta e circolazione da lunedì 29 marzo

Fino a venerdì 30 aprile, divieto di sosta con rimozione in ambo i lati di via Bottego dall’intersezione con via Poliziano a quella con via Po e in via Fabroni dall’intersezione con via Bottego a quella con via Pasqui, 24 ore su 24. La natura mobile del cantiere potrà comportare nelle zone interessate dai lavori la chiusura dei marciapiedi o il restringimento provvisorio della carreggiata.

Fino a venerdì 9 aprile, divieto di sosta e senso unico alternato di circolazione regolato da movieri a San Zeno nel tratto che va dal civico 78 della strada comunale all’intersezione con la strada A della zona industriale e in quest’ultima fino all’intersezione con la S.S. 73 Senese Aretina. Orario 8,30-17,30.

Fino a giovedì 8 aprile, ancora a San Zeno senso unico alternato di circolazione regolato da movieri nella strada A della zona industriale dal civico 24 all’intersezione con la strada B, in quest’ultima dall’intersezione con la strada A a quella con la strada E, nella strada E dal civico 38 al civico 32. Orario 8,30-17,30.

Fino a venerdì 16 aprile senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso lungo la S.R. 71 Umbro Casentinese nel tratto che va dal km 131+600 al km 131+750 a Case Nuove di Ceciliano con orario 9-12 e 15-17.

Fino a venerdì 30 aprile divieto di sosta con rimozione in ambo i lati e per una lunghezza di 40 metri nei tratti adiacenti agli attraversamenti pedonali di via Generale da Bormida, via 10 Dicembre 1948, via Arno, via Po, largo Tevere, via Archiano, via Trasimeno, via Vezzosi, via Sauro, via Cesti, 24 ore su 24. La natura mobile del cantiere potrà comportare nelle zone interessate dai lavori la chiusura dei marciapiedi, il restringimento provvisorio della carreggiata o il senso unico alternato.

Fino a venerdì 23 aprile, divieto di sosta con rimozione in ambo i lati di via Provenza dall’intersezione con via Cesti al sottopasso di via Trasimeno, 24 ore su 24. La natura mobile del cantiere potrà comportare nelle zone interessate dai lavori la chiusura dei marciapiedi, il restringimento provvisorio della carreggiata o il senso unico alternato.

Da mercoledì 31 marzo fino a giovedì 8 aprile, senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso nel tratto dello stradone di Cà de Cio che va dall’intersezione con via Buonconte da Montefeltro alla strada comunale per Puglia. Orario 8,30-17,30.

Da mercoledì 31 marzo fino a giovedì 1 aprile, divieti di sosta e di transito per tutti i veicoli in via Lazio dalle 8,30 alle 19.

Da mercoledì 31 marzo fino a venerdì 9 aprile, divieto di passaggio per i pedoni nel tratto di marciapiede di via Urano che va dal civico 12 per una lunghezza complessiva di 20 metri. Nell’adiacente tratto di carreggiata scattano il divieto di sosta con rimozione e un restringimento della stessa. Orario 8,30-17,30.