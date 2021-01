In attesa del decreto ponte

E’ attesa l’ufficialità del Cdm previsto nelle prossime ore, ma l’impostazione di base dei provvedimenti pare già scritta: l’intera Italia gialla nei giorni feriali e arancione nei festivi, salvo aggravamento delle situazioni regionali.

Attenzione: la zona gialla sarà rafforzata dal divieto di spostarsi tra le regioni. Dovrebbe essere confermata la regola che prevede la possibilità di spostarsi verso un’altra abitazione, ubicata nella regione, per un massimo di due persone.

Saranno consentiti gli spostamenti motivati “da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”.

Sarà consentito il rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione, “con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma”.

All’interno del governo persiste come sempre la solita linea dura, rappresentata in primis dal ministro della Salute, Roberto Speranza, ma anche dal ministro ai Beni Culturali, Dario Franceschini, che spingono per trasformare nei fine settimana, l’intero Paese in zona rossa.

Possibile l’abbassamento delle soglie Rt, cioè il valore che fa scattare il posizionamento delle regioni nelle varie fasce colorate, con Rt pari ad 1 e 1,25.

Resta poi da sciogliere il nodo relativo alla visita parenti. Già nel pomeriggio di ieri, il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, intervenendo a La vita in diretta, su Rai 1, aveva ribadito l’inasprimento delle soglie

Questa la situazione a inizio anno:

Rt sotto 1

Abruzzo 0,65

Campania 0,78

Lazio 0,84

Molise 0,89

Piemonte 0,71

Provincia autonoma di Bolzano 0,76

Provincia autonoma di Trento 0,71

Toscana 0,79

Sardegna 0,78

Sicilia 0,93

Umbria 0,8

Valle d’Aosta 0,83.

Rt vicino a 1

Emilia Romagna 0,98

Friuli Venezia Giulia 0,96

Marche 0,99.

Rt uguale o sopra 1