Aspettando Godot… E’ arrivato il conte Ugolino!

Assurdo e surreale se non fosse tutto drammaticamente reale e vero… Due mesi di abbonamento senza mai prendere l’autobus causa forze maggiori decise dal governo con il secondo lockdown e conseguente chiusura delle scuole superiori e medie a partire dalla seconda. Annunci roboanti d’aumento della flotta divulgati a mezzo stampa, ed incontri con i DS per pianificare le migliori soluzioni…alcuni dei quali mai interpellati. Per Dinci la nostra felicità è incontenibile sprizza da tutti i pori, ci rasserena! Lavorano alacremente per noi, per il tanto bistrattato e vituperato Bene Comune. Ottimo!

Altresi, l’ipotesi perentoria brandita, Cribbio, del doppio turno per le superiori… Rimaniamo basiti davanti a così tanta pragmatica operatività e spirito d’iniziativa. ( Sic)! Peccato che tutti questi proclami ed annunci cozzano in modo virulento con la situazione drammatica delle Famiglie già molto penalizzate che devono rinnovare l’abbonamento perché il 07/01/2021 i loro figli possano andare a scuola…Causa cavilli regolamentari o statutari o delibere della regione Toscana dei soliti burocrati…avulse anni luce dalla mestà realtà quotidiana, interessino meno che zero alla gente comune…pazienza se poi sarà l’ennesimo abbonamento pagato e non utilizzato. Lo Stato si regge anche sulla sussidiarietà al contrario…Demenziale, aberrante e paradossale situazione, d’altronde anche il conte Ugolino si nutrì delle carni dei figli, corsi e ricorsi storici. Pubblichiamo il commento di un altro padre di Famiglia audace:

“ …Sono nella tua stessa condizione con 2 abbonamenti per 2 figli! È veramente ingiusto e incomprensibile in una situazione di così grave disagio per le famiglie, l’atteggiamento di Tiemme spa o Regione Toscana che sia. Siamo alle solite, tocca implorare e raccomandarsi a questa gente per vedere riconosciuti i propri diritti, il rimborso o la proroga della validità degli abbonamenti scolastici già pagati ma non utilizzati!!”

Uno dei tanti messaggi fb pubblici. E’ veramente insostenibile una tale situazione, a nostro avviso aggravata dalla risposta di Tiemme definirla arrogante si rimane nel campo del politically (in)correct.

Fabio Bray