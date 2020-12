Nel giorno dei funerali, i ladri visitano la casa di Paolo Rossi

I ladri hanno colpito nel giorno del funerale del campione del mondo dell’82.

La moglie ha trovato il caos nel loro agriturismo al rientro da Vicenza. Tra gli oggetti mancanti, anche l’orologio dell’ex calciatore

Nel giorno dei funerali, mentre tutta l’Italia piangeva per l’addio a Paolo Rossi, la casa di ‘Pablito’, a Bucine, è stata svaligiata. Al rientro da Vicenza nell’agriturismo, la moglie Federica ha trovato il caos conseguente a un furto.

Il colpo è avvenuto all’interno dell’appartamento abitato dall’ex campione azzurro e dalla sua famiglia all’interno dell’agriturismo a Poggio Cennina, un’altura che domina la Val d’Ambra, dove l’eroe del Mundial ’82 aveva realizzato il sogno di una vita a contatto con la natura Toscana, avviando con un socio – l’avvocato Luigi Pelaggi – un’azienda di agricoltura biologica e un resort. A scoprire l’effrazione è stato un collaboratore di Rossi nell’attività dell’agriturismo, accortosi di una finestra rotta. Poi al suo rientro da Vicenza la moglie dell’ex calciatore, Federica Cappelletti, una volta entrata in casa si è resa conto di quello che era avvenuto, facendo un primo inventario di ciò che era stato rubato.

Sono stati avvertiti i carabinieri e sul posto sono intervenuti gli uomini della Compagnia di San Giovanni Valdarno, competente per il territorio di Bucine, che hanno compiuto i primi rilievi. Da prime indiscrezioni, pare sia stato portato via un orologio appartenente a Rossi e una piccola somma di denaro in contanti trovata in casa, ma saranno gli accertamenti a tracciare un bilancio definitivo del bottino di uno o più ladri.