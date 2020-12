L’Arezzo si arrende al Sudtirol al primo minuto…

Nemmeno il tempo di mettere la palla al centro che l’Arezzo è già sotto di un gol.

Inizia così una giornata da incubo per gli amaranto, che stanno affrontando una stagione complicatissima e affrontano una squadra candidata alla promozione in Serie B: alla prima vera azione manovrata il Sudtirol manda il pallone in area di rigore dove è appostato Fabian Tait, che si gira e lascia partire una conclusione imparabile per Sala.

Per l’Arezzo di Andrea Camplone adesso bisognerebbe riprendersi: il pomeriggio si preannuncia lungo. I padroni di casa al 7’ si fanno vedere con un cross di Cutolo respinto in angolo.

Ma pochi minuti dopo, gli altoatesini trovano il raddoppio: al 16’ contropiede letale che spezza le gambe agli amaranto, malissimo la difesa che lascia campo libero a Matteo Rover per la rete che aumenta il margine tra le due squadre. Passano appena 4 minuti e il Sudtirol trova addirittura il tris: Fabbri crossa da destra, retroguardia toscana ancora assente e colpo di testa vincente da parte di Daniele Casiraghi.

A quel punto gli ospiti, anche giustamente, calano il ritmo; va dato merito all’Arezzo di aver comunque continuato a giocare alla ricerca se non altro di un gol che potesse riaprire la partita e rendere il secondo tempo più interessante, per il momento non stanno creando situazioni favorevoli.

Al 61’ il Sudtirol invece trova il poker, con una conclusione straordinaria di Nermin Karic: lo svedese di origine bosniaca fa partire una bordata sulla quale Sala non può nulla.

Andrea Camplone decisamente rassegnato, fa riposare i suoi uomini di punta, mentre Vecchi amministra il risultato senza abbassare la guardia, sapendo comunque di aver portato a casa una vittoria importante.

AREZZO (4-3-3): 1 Sala; 3 Baldan (1′ st 21 Benucci), 29 Kodr, 33 Cherubin, 16 Luciani; 34 Arini, 31 Di Paolantonio (28′ st 6 Soumah), 8 Foglia (1′ st 11 Cerci); 10 Cutolo (23′ st 17 Di Nardo), 9 Pesenti (28′ st 32 Zuppel), 25 Sussi.

A disposizione: 22 Loliva, 30 Gagliardotto, 3 Baldan, 5 Borghini, 7 Belloni, 15 Maggioni, 20 Bortoletti, 27 Merola.

Allenatore: Andrea Camplone.

Infortunati: 4 Maleš, Picchi. Non convocati: 14 Nader, 18 Sane, 24 Sportelli, 27 Merola, 28 Bonaccorsi, 36 Karkalis, Piu, Raja Sakho, Tamma.

SÜDTIROL (4-3-1-2): 1 Poluzzi; 2 El Kaouakibi, 23 Malomo (18′ st 25 Polak), 4 Curto, 3 Fabbri; 21 Tait (40′ st 16 Calabrese), 8 Gatto, 14 Karic (18′ st 30 Beccaro); 17 Casiraghi (27′ st 13 Davi); 29 Magnaghi (18′ st 11 Fischnaller), 18 Rover.

A disposizione: 22 Meneghetti, 6 Gigli, 7 Turchetta, 10 Fink, 19 Greco, 27 Semprini.

Allenatore: Stefano Vecchi.

ARBITRO: Daniele Perenzoni di Rovereto (Giovanni Mittica di Bari – Dario Gregorio di Bari). Quarto uomo: Michele Delrio di Reggio Emilia.

RETI: pt 1′ Tait, 15′ Rover, 18′ Casiraghi; st 15′ Karic.

Note – Spettatori: partita a porte chiuse. Recupero: 1′ + 2′. Angoli: 10-3. Ammoniti: pt 18′ Cherubin, 18′ Malomo, 37′ Foglia.