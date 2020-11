Coronavirus: 2.207 nuovi casi di cui 161 in prov. di Arezzo, con un’età media di 49 anni; 48 i decessi

Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 359 unità, di cui 161 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1536 tamponi.

Le persone positive in carico sono 3762. Si registrano 102 guarigioni e due decessi

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Nuovi casi Asl TSE 359 Provincia di Arezzo 161 Provincia di Siena 78 Provincia di Grosseto 115 Extra USL 5

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 16 32 35 53 16 9 Grosseto 20 14 29 25 18 9 Siena 6 15 13 23 17 4 Totale ASL TSE 42 61 77 101 51 22

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Sabato 14/11/20 Domenica 15/11/20 Lunedì 16/11/20 Martedi 17/11/20 Mercoledì 18/11/20 Giovedì 19/11/20 Venerdì 20/11/20 Arezzo 193 348 172 100 98 159 161 Siena 77 123 117 83 70 60 78 Grosseto 65 190 131 86 66 62 115 Totale Asl Tse 337 665 433 277 241 289 359

Comune Nuovi casi Arezzo 60 Bibbiena 9 Bucine 13 Castel Focognano 1 Castelfranco Piandiscò 5 Castiglion Fiorentino 1 Cavriglia 4 Chitignano 1 Chiusi Della Verna 1 Cortona 6 Foiano Della Chiana 2 Laterina Pergine Valdarno 4 Loro Ciuffenna 5 Lucignano 10 Marciano Della Chiana 1 Monte San Savino 1 Monterchi 1 Montevarchi 6 Pieve Santo Stefano 1 Poppi 6 Pratovecchio-Stia 4 San Giovanni Valdarno 1 Sansepolcro 10 Subbiano 2 Terranuova Bracciolini 6

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 110 TI San Donato Arezzo 25 TI Nottola 6 Degenza Covid Misericordia Grosseto 67 TI Misericordia Grosseto 16

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1536 Provincia di Siena 1712 Provincia di Grosseto 1155

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 3762 Provincia di Siena 1556 Provincia di Grosseto 1810

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 3457 Provincia di Siena 1307 Provincia di Grosseto 1670

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 4888 Provincia di Siena 3156 Provincia di Grosseto 3379

Persone Guarite Provincia di Arezzo 102 Provincia di Siena 54 Provincia di Grosseto 30

Persone Decedute Ospedale San Donato Arezzo Uomo 88 anni deceduto il 19 novembre Donna 64 anni deceduta il 20 novembre Ospedale Misericordia Grosseto Uomo 93 anni deceduto il 19 novembre Donna 90 anni deceduta il 20 novembre

In Toscana sono 90.884 i casi di positività al Coronavirus, 2.207 in più rispetto a ieri (1.471 identificati in corso di tracciamento e 736 da attività di screening). I nuovi casi sono il 2,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 7,4% e raggiungono quota 34.894 (38,4% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.421.783, 18.442 in più rispetto a ieri, di cui il 12% positivo. Sono invece 8.340 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 26,5% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 3.687 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 53.869, -0,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 2.087 (14 in meno rispetto a ieri), di cui 295 in terapia intensiva (8 in più). Oggi si registrano 48 nuovi decessi: 31 uomini e 17 donne, con un’età media di 79,4 anni. I guariti crescono del 7,4% e raggiungono quota 34.894 (38,4% dei casi totali)

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

L’età media dei 2.207 casi odierni è di 49 anni circa (il 10% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 37% tra 40 e 59 anni, il 22% tra 60 e 79 anni, il 9% ha 80 anni o più).

Si ricorda che a partire dal 24/06/2020, il Ministero della salute ha modificato il sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid-19. I casi positivi non sono più indicati secondo la provincia di notifica bensì in base alla provincia di residenza o domicilio.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri. Sono 25.664 i casi complessivi ad oggi a Firenze (594 in più rispetto a ieri), 7.959 a Prato (160 in più), 7.756 a Pistoia (232 in più), 5.727 a Massa-Carrara (189 in più), 8.914 a Lucca (240 in più), 12.499 a Pisa (285 in più), 6.352 a Livorno (145 in più), 8.514 ad Arezzo (154 in più), 3.814 a Siena (94 in più), 3.130 a Grosseto (114 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 986 quindi i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro (somma delle province di Firenze, Prato, Pistoia), 859 nella Nord-Ovest (Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno), 362 nella Sud-Est (Arezzo, Siena, Grosseto).

La Toscana si trova al 7° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 2.437 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 2.168 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 3.088 casi x100.000 abitanti, Pisa con 2.983, Massa-Carrara con 2.939, la più bassa Grosseto con 1.412.

Complessivamente, 51.782 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (241 in meno rispetto a ieri, meno 0,5%).

Sono 51.062 (924 in più rispetto a ieri, più 1,8%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 18.021, Nord-Ovest 21.618, Sud-Est 11.423).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 2.087 (14 in meno rispetto a ieri, meno 0,7%), 295 in terapia intensiva (8 in più rispetto a ieri, più 2,8%).

Le persone complessivamente guarite sono 34.894 (2.414 in più rispetto a ieri, più 7,4%): 2.134 persone clinicamente guarite (133 in più rispetto a ieri, più 6,6%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 32.760 (2.281 in più rispetto a ieri, più 7,5%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.

Oggi si registrano 48 nuovi decessi: 31 uomini e 17 donne, con un’età media di 79,4 anni.

Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 12 a Firenze, 6 a Prato, 5 a Pistoia, 8 a Massa-Carrara, 9 a Lucca, 2 a Pisa, 1 a Livorno, 4 a Arezzo, 1 a Grosseto.

Sono 2.121 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 788 a Firenze, 125 a Prato, 165 a Pistoia, 251 a Massa-Carrara, 220 a Lucca, 214 a Pisa, 130 a Livorno, 110 ad Arezzo, 57 a Siena, 42 a Grosseto, 19 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 56,9 per 100.000 residenti contro il 79,3 per 100.000 della media italiana (10° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa-Carrara (128,8 per 100.000), Firenze (77,9 per 100.000) e Lucca (56,7 per 100.000), il più basso a Grosseto (19,0 per 100.000).