Toscana: 755 nuovi casi, 144 guariti e due decessi. 137 i casi in provincia di Arezzo

Si contano altri 755 casi positivi d Covid-19, il 10 per cento delle persone sottoposte a controllo, e due decessi – uno in provincia di Massa Carrara e l’altro nell’area fiorentina, età media 82 anni – nell’ultimo bollettino quotidiano regionale che fotografa l’andamento dell’epidemia da coronavirus in Toscana. I numeri sono quelli accertati a mezzogiorno sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale.

Salgono dunque a 8.515, più 7,7 per cento, le persone al momento ammalate. Di questi solo in 359 sono comunque ricoverati in ospedale (37 in più rispetto a ieri), di cui 51 in terapia intensiva (5 in più). Gli altri si trovano in isolamento a casa, perché privi di sintomi o senza la necessità di particolari cure sanitarie. Dall’inizio dell’emergenza a febbraio diventano 21.017 i casi di coronavirus complessivamente diagnosticati nella regione. Di questi 11.315 sono però nel frattempo guariti (53,8% dei casi totali) – 144 tra ieri ed oggi, più 1,3 per cento – e 1.187 sono i deceduti.

Dei 755 nuovi casi di oggi, il 3,7 per cento in più rispetto al giorno precedente, 366 sono i casi riscontrati nell’Asl Centro, 256 nella Nord Ovest, 133 nella Sud est. Per 731 persone l’identificazione è avvenuta in corso di tracciamento, mentre per 24 è l’esito di attività di screening. L’età media è di 44 anni circa (il 19% ne ha meno di venti, il 25% tra 20 e 39, il 30% tra 40 e 59, il 16% tra 60 e 79 anni, mentre il restante 10% conta 80 e più anni.

Nelle ultime ventiquattro ore sono stati analizzati 11.500 tamponi: 890.317 da febbraio. I soggetti testati ieri, esclusi i tamponi di controllo, sono 7.525.

Su 21.017 casi diagnosticati da febbraio, 5.947 (in base alla provincia di residenza o domicilio) riguardano Firenze (263 in più rispetto a ieri), 1.469 Prato (39 in più), 1.436 Pistoia (64 in più), 1.787 Massa Carrara (46 in più), 2.464 Lucca (102 in più), 2.577 Pisa (80 in più), 1.072 Livorno (28 in più), 1.952 Arezzo (80 in più), 1.018 Siena (44 in più), 745 Grosseto (9 in più). Sono 550 i casi positivi notificati in Toscana ma di residenti in altre regioni.

Arezzo: la situazione dalle ore 14 del giorno 15 ottobre alle ore 14 del giorno 16 ottobre 2020 relativa alla diffusione del COVID, evidenzia nella provincia di Arezzo 137 casi.

Vi sono inoltre 32 persone ad Arezzo in attesa di conferma ovvero risultate debolmente positive e che sono in attesa del secondo tampone

PROVINCIA DI AREZZO

Comune di Sorveglianza Arezzo

1. bambina 9 anni isolamento domiciliare contatto di caso

2. donna 18 anni isolamento domiciliare contatto di caso

3. uomo 18 anni isolamento domiciliare

4. uomo 19 anni isolamento domiciliare

5. donna 25 anni isolamento domiciliare contatto di caso asintomatica

6. donna 26 anni isolamento domiciliare contatto di caso

7. donna 27 anni isolamento domiciliare contatto di caso

8. donna 30 anni isolamento domiciliare contatto di caso

9. donna 34 anni isolamento domiciliare contatto di caso

10. uomo 34 anni isolamento domiciliare asintomatico

11. uomo 36 anni isolamento domiciliare contatto di caso

12. uomo 37 anni isolamento domiciliare contatto di caso

13. uomo 37 anni isolamento domiciliare

14. donna 41 anni isolamento domiciliare contatto di caso

15. donna 44 anni isolamento domiciliare

16. donna 50 anni isolamento domiciliare contatto di caso

17. uomo 58 anni isolamento domiciliare asintomatico

18. donna 59 anni isolamento domiciliare sintomatica

19. donna 60 anni isolamento domiciliare

20. uomo 62 anni isolamento domiciliare

21. uomo 64 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

22. uomo 65 anni isolamento domiciliare, asintomatico

23. uomo 66 anni isolamento domiciliare

24. uomo 68 anni isolamento domiciliare, sintomatico

25. donna 78 anni isolamento domiciliare, asintomatico

26. donna 79 anni isolamento domiciliare contatto di caso, asintomatica

27. donna 82 anni isolamento domiciliare, contatto di caso –

28. uomo 82 anni, isolamento domiciliare

29. bambina 5 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso

30. ragazzo 15 anni isolamento domiciliare, contatto di caso asintomatico

31. ragazzo 16 anni isolamento domiciliare, contatto di caso –

32. ragazza 17 anni isolamento domiciliare

33. ragazza 17 anni isolamento domiciliare

34. ragazzo 17 anni isolamento domiciliare

35. ragazza 19 anni isolamento domiciliare contatto di caso

36. ragazzo di 19 anni isolamento domiciliare contatto di caso

37. donna 20 anni isolamento domiciliare

38. uomo 22 anni isolamento domiciliare

39. uomo 23 anni isolamento domiciliare

40. uomo 23 anni isolamento domiciliare

41. donna 31 anni isolamento domiciliare contatto di caso

42. donna 34 anni isolamento domiciliare

43. uomo 40 anni isolamento domiciliare

44. donna 41 anni isolamento domiciliare contatto di caso

45. donna 41 anni isolamento domiciliare

46. uomo 41 anni isolamento domiciliare contatto di caso

47. donna 42 anni isolamento domiciliare

48. donna 44 anni isolamento domiciliare contatto di caso

49. uomo 45 anni isolamento domiciliare contatto di caso asintomatico

50. uomo 46 anni isolamento domiciliare contatto di caso

51. uomo 50 anni isolamento domiciliare

52. donna 51 anni isolamento domiciliare

53. donna 58 anni isolamento domiciliare

54. uomo 58 anni isolamento domiciliare

55. donna 59 anni isolamento domiciliare contatto di caso sintomatico

56. donna 62 anni isolamento domiciliare contatto di caso

57. uomo 62 anni isolamento domiciliare

58. uomo 63 anni isolamento domiciliare

59. donna 64 anni isolamento domiciliare

60. uomo 65 anni isolamento domiciliare contatto di caso

61. uomo 66 anni isolamento domiciliare

62. uomo 70 anni isolamento domiciliare

63. uomo 74 anni isolamento domiciliare contatto di caso

64. uomo 74 anni isolamento domiciliare

65. donna 77 anni isolamento domiciliare contatto di caso

66. uomo 77 anni isolamento domiciliare contatto di caso

67. uomo 79 anni isolamento domiciliare contatto di caso asintomatico

68. donna 80 anni isolamento domiciliare

69. donna 83 anni isolamento domiciliare contatto di caso

70. donna 86 anni isolamento domiciliare

71. uomo 85 anni Ricovero in Ospedale

72. uomo 21 anni Ricovero In Ospedale

73. donna 64 anni Ricovero In Ospedale

74. donna 90 anni Ricovero In Ospedale

Comune di Sorveglianza Bibbiena

75. donna 32 anni isolamento domiciliare

76. donna 57 anni isolamento domiciliare contatto di caso, sintomatico

77. uomo 57 anni isolamento domiciliare contatto di caso, sintomatico

78. donna 88 anni isolamento domiciliare contatto di caso, sintomatico

Comune di sorveglianza Bucine

79. ragazzo 12 anni isolamento domiciliare

80. ragazza 12 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Capolona

81. uomo 33 anni isolamento domiciliare

82. uomo 43 anni isolamento domiciliare contatto di caso, asintomatico,

83. neonato 1 anno isolamento domiciliare contatto di caso

Comune di sorveglianza Castelfranco Piandiscò

84. ragazza 18 anni isolamento domiciliare asintomatica

85. uomo 26 anni isolamento domiciliare contatto di caso Asintomatico

Comune di sorveglianza Castiglion Fiorentino

86. donna 23 anni isolamento domiciliare contatto di caso asintomatica

87. donna 32 anni isolamento domiciliare contatto di caso contatto di caso

88. donna 45 anni isolamento domiciliare sintomatico

89. donna 47 anni isolamento domiciliare

90. donna 50 anni isolamento domiciliare

91. uomo 51 anni isolamento domiciliare sintomatico

92. donna 61 anni isolamento domiciliare sintomatico

93. uomo 71 anni isolamento domiciliare contatto di caso asintomatico

94. uomo 66 anni Ricovero In Ospedale – Esito rilevato in fase di ricovero ospedaliero

Comune di sorveglianza Cavriglia

95. donna 9 anni isolamento domiciliare sintomatica

96. uomo 71 anni isolamento domiciliare asintomatico

97. donna 76 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Civitella In Val Di Chiana

98. donna 69 anni isolamento domiciliare

99. uomo 75 anni isolamento domiciliare contatto di caso

100. uomo 65 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Cortona

101. bambino 3 anni isolamento domiciliare sintomatico

102. donna 17 anni isolamento domiciliare sintomatico

103. uomo 19 anni isolamento domiciliare sintomatico

104. uomo 69 anni isolamento domiciliare asintomatico

105. donna 72 anni isolamento domiciliare contatto di caso asintomatico

106. uomo 76 anni isolamento domiciliare contatto di caso sintomatico

Comune di sorveglianza Foiano Della Chiana

107. neonato isolamento domiciliare contatto di caso

108. uomo 26 anni isolamento domiciliare contatto di caso sintomatico

109. donna 30 anni isolamento domiciliare contatto di caso

Comune di sorveglianza Laterina Pergine Valdarno

110. uomo 24 anni isolamento domiciliare asintomatico

111. uomo 40 anni isolamento domiciliare contatto di caso sintomatico

112. donna 73 anni isolamento domiciliare contatto di caso asintomatica

Comune di sorveglianza Loro Ciuffenna

113. uomo 73 anni isolamento domiciliare sintomatico

Comune di sorveglianza Lucignano

114. bambina 9 anni isolamento domiciliare

115. donna 42 anni isolamento domiciliare contatto caso, sintomatica

Comune di sorveglianza Marciano Della Chiana

116. ragazzo 15 anni isolamento domiciliare

117. uomo 56 anni isolamento domiciliare contatto di caso

Comune di sorveglianza Monte San Savino

118. ragazzo 12 anni isolamento domiciliare contatto di caso

119. uomo 25 anni isolamento domiciliare sintomatico

120. donna 65 isolamento domiciliare

121. donna 48 anni isolamento domiciliare

122. uomo 72 anni isolamento domiciliare contatto di caso

Comune di sorveglianza Montevarchi

123. donna 29 anni isolamento domiciliare sintomatica

124. uomo 47 anni isolamento domiciliare sintomatico

125. uomo 47 anni isolamento domiciliare sintomatico

126. uomo 52 anni isolamento domiciliare contatto di caso asintomatico

127. donna 55 anni isolamento domiciliare contatto di caso sintomatico

Comune di sorveglianza Pieve Santo Stefano

128. donna 53 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza San Giovanni Valdarno

129. ragazzo 17 anni isolamento domiciliare contatto di caso Asintomatico

130. donna 61 anni isolamento domiciliare contatto di caso insegnante

Comune di sorveglianza Sansepolcro

131. uomo 24 anni isolamento domiciliare contatto di caso

132. uomo 72 anni isolamento domiciliare contatto di caso

133. donna 83 anni isolamento domiciliare contatto di caso

Comune di sorveglianza Subbiano

134. uomo 24 anni isolamento domiciliare contatto di caso

135. donna 36 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Terranuova Bracciolini

136. donna 51 anni isolamento domiciliare contatto di caso asintomatica

137. uomo 51 anni isolamento domiciliare sintomatico

Il Dipartimento di Prevenzione attraverso l’attività di tracciamento dei contatti stretti ha evidenziato per il momento, 127 contatti per i casi di Arezzo che sono già stati immediatamente posti in isolamento. Al momento nella Asl Toscana sud est 4.565 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sono 1.568 a domicilio e 20 presso l’albergo sanitario.

Ci sono 41 ricoverati presso le Malattie infettive, e 5 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 3.583 tamponi.

Si segnala inoltre il decesso di uomo di 81 anni presso l’Ospedale San Donato di Arezzo.

La Toscana si conferma ancora al 10° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 564 contagiati ogni 100mila abitanti (la media italiana è di circa 632 per 100mila, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 917 casi per 100 mila abitanti, Lucca con 635, Pisa con 615, la più bassa Livorno con 320.

Complessivamente sono ad oggi 8.156 le persone in isolamento nel proprio domicilio, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o perché risultano prive di sintomi (572 in più rispetto a ieri, più 7,5%). Sono 16.211 (252 in più rispetto a ieri, più 1,6%) le persone, non malate ma anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 6.132, Nord Ovest 6.181, Sud Est 3.898).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono al momento 359 (37 in più rispetto a ieri, più 11,5%): 308 per l’appunto non in terapia intensiva e 51 in terapia intensiva (5 in più rispetto a ieri, più 10,9%). Degli 11.315 pazienti guariti dall’inizio dell’emergenza, 386 lo sono clinicamente (ovvero non hanno più i sintomi dell’infezione) – ventotto in meno rispetto ieri perchè nel frattempo qualcuno è guarito anche da un punto di vista virale – mentre 10.929 (172 in più nell’ultimo giorno, più 1,6%) sono appunto tali a tutti gli effetti, a seguito del doppio tampone negativo che certifica la scomparsa del virus.

Con i due nuovi decessi, le persone che dall’inizio dell’epidemia non ce l’hanno fatta salgono a 1.187: 430 a Firenze, 54 a Prato, 84 a Pistoia, 183 a Massa Carrara, 149 a Lucca, 100 a Pisa, 65 a Livorno, 54 ad Arezzo, 33 a Siena e 26 a Grosseto. Nove persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 31,8 per 100mila residenti contro il 60,3 per 100mila della media italiana. La Toscana in questa classifica è undicesima. Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (93,9 per 100.000), Firenze (42,5 per 100.000) e Lucca (38,4 x100.000), mentre il più basso è a Grosseto (11,7 per 100.000).