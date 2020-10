Mascherine obbligatorie? Italiani trattati come pecore…

(Da un post di Carmelo Palma)

Mascherine. Visto che troppi si comportano come pecore, allora tanto vale trattare tutti come greggi. Sicuro che “funzioni”?

Visto che la decisione del Lazio e prima della Campania sull’obbligo di mascherine all’aperto è destinata – pare – a diventare “legge” nazionale, provo a rispondere un po’ diffusamente all’obiezione “concretista”, secondo cui l’obbligo generalizzato, anche se indiscutibilmente non serve per evitare il contagio dove il contagio è impossibile – quando si sosta o si cammina da soli – è comunque utile a evitare polemiche e contrasti rispetto all’attuazione dell’obbligo ragionevolmente già previsto, quello nelle situazioni in cui non è possibile assicurare il distanziamento personale.

Generalizzare l’obbligo delle mascherine dove non servono aiuterebbe cioè a garantirne l’uso dove servono. Anche lasciando la parte la questione di diritto di un comando manifestamente arbitrario e sproporzionato rispetto al fine – si potrebbe obbligare i muratori a indossare, anche a passeggio, le scarpe e il caschetto anti-infortunistici, così non si dimenticano di indossarlo sui cantieri (tanto, al di là del fastidio, male non fa) – c’è un problema più significativo che riguarda il funzionamento dei meccanismi di responsabilità politica e sociale.

Il presupposto di queste scelte è che gli italiani sono antropologicamente indisciplinati e l’amministrazione pubblica è inefficiente e dunque le regole abnormi sono ampiamente giustificate dalla difficoltà di rispettare e fare rispettare regole normali. Visto che troppi italiani si ammassano e se ne fottono e visto che i vigili urbani o i poliziotti non riescono a impedire che lo facciano, allora tanto vale imporre un obbligo generalizzato, su cui termini di attuazione non esistano dubbi e incertezze interpretative. È questa la ragione per cui il lockdown in Italia è stato imposto come forma di reclusione domiciliare e sono state proibite anche attività assolutamente salutari come la corsa o la passeggiata all’aria aperta. Se tutti devono stare a casa, nessuno può rompere le palle facendo cose border line o manifestamente pericolose.

In questo modo l’Italia politica ha fatto propria, anziché provare a contrastare, una pedagogia negativa, per cui è inutile puntare sulla cooperazione sociale e sulla responsabilità individuale, ma occorre “collettivizzare” il controllo sociale attraverso l’uso di mezzi di coercizione che rendano più facile la gestione delle emergenze. Visto che troppi italiani si comportano da pecore, allora meglio trattarli tutti come greggi. Visto che è complicato fare rispettare le regole, le regole migliori diventano quelle più facili da fare rispettare.

Le conseguenze di questa linea sono molto concrete. Visto che si lascia deperire o si concorre attivamente a distruggere il capitale sociale della fiducia, tra i cittadini e verso le istituzioni, non ci si può stupire che nessuno abbia scaricato IMMUNI, cosa che sarebbe molto più utile della mascherina all’aperto nelle strategie di contenimento della pandemia.

I focolai attivi a cui si deve l’aumento dei contagi secondo l’ultimo monitoraggio del Ministero della Salute sono per più del 76% in ambito intra-familiare. Il 7% in ambito lavorativo. L’obbligo di mascherina all’aperto – l’ultima trovata di De Luca, poi copiata da Zingaretti e adottata al Nord durante il lockdown – non serve a ridurre questi numeri e quindi a evitare nuovi lockdown e non serve neppure a “educare” la gente a prestare prudenza nelle situazioni più a rischio, dove non possono arrivare divieti e sanzioni. Un nuovo lockdown, se mai sarà decretato, non dipenderà dal fatto che la gente non ha messo la mascherina per strada, ma dal fatto che vivrà in casa e nelle proprie relazioni come se il Covid stesse “fuori”, proprio dove norme stupide e irragionevoli continuano a inseguirlo, come se davvero stesse lì. Il vecchio signore deve imparare che per proteggersi deve mettere la mascherina in casa quando vanno a trovarlo i figli e i nipoti – dove mai nessun vigile urbano potrà arrivare a obbligarlo – non quando porta a spasso il cane al giardinetto. E lì il “metodo De Luca” mostra la corda.