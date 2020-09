Video clip su Arezzo

“La Toscana è paesaggio magico, dove tutto è antico e tutto è nuovo”. Curzio Malaparte imprigionava l’essenza della Toscana in queste parole. Una frase semplice e che si adatta meravigliosamente anche all’arte di Silvia Eleonora Salvadori, sorprendente artista aretina, capace con pennello e bulino di dare forma ad opere senza tempo. La sua “Bottega d’arte” è una porzione di Rinascimento che sorge nel centro di Arezzo; dove Silvia riporta in vita ogni giorno la tecnica e l’essenza delle opere di Sandro Botticelli, Piero Della Francesca e di tanti altri giganti dell’arte figurativa. La bottega di Silvia è forse l’ultimo baluardo della tradizione pittorica medievale e rinascimentale, un posto in cui la storia si ferma e si fa osservare. La passione per l’arte di Silvia Salvadori è pari solo a quella per la sua regione natia. Passione ardente che l’ha portata a creare un sodalizio col produttore e compositore Roberto Bonaventura per promuovere i meravigliosi paesaggi toscani e la tradizione artistica di cui lei porta la bandiera. Con la collaborazione del maestro Roberto Bonaventura c’è, infatti, la volontà di realizzare un cortometraggio ambientato fra le immutate bellezze naturali ed architettoniche della culla del Rinascimento. Bonaventura, già autore di Pavarotti, annovera nel suo ricco curriculum la produzioni di diversi cortometraggi volti a promuovere le meraviglie della nostra penisola; da Napoli alla Romagna, passando per Matera e per tanti altri scorci eccezionali del Bel Paese. Queste produzioni contano centinaia di migliaia di visualizzazioni sul canale Youtube Trinitart , e sono tutte contraddistinte da una qualità di livello cinematografico, anche grazie all’esperta mano del pluripremiato regista Alessandro Porzio, collaboratore irrinunciabile per Roberto Bonaventura. Il progetto sulla toscana pare sarà uno dei più ambiziosi realizzati dalla casa di produzione Trinitart. Le immagini racconteranno la storia di due giovani inconsciamente legati da un’opera d’arte (firmata Silvia Eleonora Salvadori). Il corto sarà ambientato in diversi scenari toscani e verrà accompagnato da un suggestivo brano inedito composto da Bonaventura per l’occasione: “Toscana Symphony”, eseguito da un’eccellente orchestra sinfonica e dalla soprano Kyllie Rebecca Sargant. Lo stile sarà morriconiano e si presenterà come il nuovo inno della Toscana. Al momento la Trinitart sta selezionando eccellenze del territorio che intendono collaborare per questo entusiasmante spot della regione di Dante e Petrarca e della tradizione artistica, che, sulla falsariga delle precedenti produzioni Trinitart, catalizzerà gli occhi di spettatori di tutta Italia -e non solo- sulle bellezze di Arezzo, Firenze ed altri luoghi simbolo. Le bellezze della “Bottega d’arte” della Salvadori sono accessibili a questo link: Bottega d’arte Toscana .

Sito Web Roberto Bonaventura: Roberto Bonaventura Canale Trinitart: TrinitArt Channel