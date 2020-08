CHIAGNI E FOTTI

Questa espressione napoletana, poco elegante, indica la posizione di chi non fa altro che lamentarsi ma poi… si diverte.

Ho lavorato per alcuni anni al Sud e di recente ci sono andato in giro per visitarlo con calma. Il Sud è veramente bello e fortunato perché la natura è molto generosa e il clima fantastico, puoi coltivare tutto e viene bene tutto. Ma non solo, non è vera la retorica del Sud abbandonato dallo Stato e della secolare necessità del suo rilancio.

Ci sono infrastrutture di pregio, strade e ponti di pregio, scuole università e ospedali di eccellenza.

La vita costa meno e c’è sempre il sole.

In realtà il bisogno di rilancio c’è da noi, al centro, e in Toscana in particolare.

Il Governo centrale dovrebbe esaminare con attenzione la situazione economica del Centro Italia e anche del Nord Italia.

Tutto il Sud da decenni protesta per il suo degrado e la sua arretratezza e Roma ha investito fiumi di soldi da quelle parti.

Da noi, con questi sciagurati governi regionali, abbiamo voluto fatto i fini, i supponenti e i grandeur e adesso ci troviamo senza lavoro e con questi politici senza spina dorsale che come vincono le elezioni regionali sono già stanchi e voglio godersi per cinque anni i meritati 12.000,00 euro senza scossoni e rotture di balle.

E invece anche da queste parti dovremmo utilizzare il ghiagni e fotti, altrimenti siamo veramente fottuti.

Per intanto alle elezioni regionali diamo un segnale forte a tutti quanti e votiamo SCHEDA BIANCA!

Domenico Nucci