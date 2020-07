Quattro appuntamenti imperdibili organizzati all’anfiteatro romano nell’ambito di “Anfiteatro sotto le Stelle”

“La musica come occasione per scoprire luoghi ricchi di fascino, storia e magia. Accade ad Arezzo dove l’anfiteatro romano si trasforma in un palcoscenico d’eccezione per ospitare l’Arezzo Music Fest, la rassegna dedicata alla musica italiana d’autore e indipendente, che quest’anno prende il posto del Men/Go Music Fest, uno dei festival giovanili più apprezzati d’Italia. Dunque, non rinunciamo a un appuntamento musicale d’eccezione, cavalcando la voglia di aggregazione e divertimento e destinando all’evento, voluto dall’assessorato alle politiche giovanili del Comune di Arezzo, un contributo di 30.000 euro”.