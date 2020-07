L’ospedale che vogliamo: pensato per i cittadini e i professionisti che ne hanno cura

L’Asl Toscana Sud est e la Regione Toscana presentano i progetti di trasformazione degli ospedali della zona aretina e della Valdichiana. Quindi non solo il San Donato ma anche gli ospedali di Sansepolcro, Bibbiena e Cortona

Il Presidente della Giunta Regionale, Enrico Rossi, sarà ad Arezzo il 7 luglio. Parteciperà alla presentazione dei progetti per gli ospedali di Arezzo nonché per quelli di Bibbiena, Sansepolcro e Cortona che il Direttore Generale Antonio D’Urso illustrerà agli operatori Asl e ai vertici degli ordini delle professioni sanitarie. Sarà una tappa centrale nel percorso che la Direzione generale Asl ha da tempo avviato coinvolgendo le professionalità interne per arrivare alla definizione di un progetto frutto della partecipazione degli operatori.

L’incontro del 7 luglio ad Arezzo, al quale interverrà anche il Sindaco Ghinelli, rappresenterà la sua condivisione con il Presidente Rossi per poi avviare rapidamente il confronto con le istituzioni e gli stakeholder del territorio.

La valutazione del Presidente della Giunta Regionale sarà fondamentale sia dal punto di vista dei contenuti che da quello dell’individuazione delle fonti di finanziamento.

L’incontro si terrà presso l’auditorium Pieraccini del San Donato martedì 7 luglio con inizio alle ore 16