LA TOSCANA ALLE DESTRE

Non è escluso che in Toscana, alle elezioni, vinca la destra.

In effetti ci sta che questa Ceccardi la spunti su Giani e diventi governatore.

Ha un bel piglio, ce la può fare e in fondo è giusto cambiare dopo tanti anni di sinistra e ultrasinistra.

Va bene Ceccardi vinci e porta a casa il tuo trofeo.

La cosa buona non la farai te, ma la legge che non permette un’altra candidatura a quell’antipatico di Rossi.

Ma in fondo anche con la Ceccardi, a dire il vero, non cambierà niente in Toscana.

Cioè sono tutti quasi uguali; o si mettono d’accordo prima o subito dopo e a loro non interessa un bel niente il bene della gente.

E siccome più o meno sono uguali andare a votare a queste regionali non servirà a niente, anzi non servono a niente le Regioni utili solamente a spillare soldi alla gente come delle slot machine.

Chi vince vince, per noi è uguale.

Domenico Nucci