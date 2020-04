MA NON VI VERGOGNATE?

Migliaia di morti, un’economia allo stremo, una catastrofe sanitaria e sociale e si continua a remare contro a fare i soloni e i filosofi del diritto come grandi intellettualoni.

E si sostiene con una sintassi quasi bellica che ha ragione l’Olanda, l’Austria e la Germania.

Questi soloni che non cambiano mai neanche con le bombe e il coronavirus, sono contro l’Italia e forse chissà prenderanno due spiccioli dallo straniero, essendo dei meschini.

Non riescono a capire o non vogliono capire, perché certo sono poco intelligenti, che nulla sarà come prima e che le scelte che faremo ora incideranno sul futuro dei nostri figli, anzi saranno determinanti per stabilire se ci sarà o meno un futuro.

I saccentoni che abbondano in questo giornale in veste di dotti articolisti anonimi e sciocchi commentatori dovrebbero tacere per sempre e magari andare a farsi un giretto nella seconda e terza casa pagata magari dall’Olanda.

Non capiscono questi caproni che l’Italia ha bisogno di stare unita e, siccome saranno sicuramente amanti del calcio, l’Italia ha bisogno che si faccia il tifo per lei.

Questo dovresti capirlo anche voi cari traditori e come voi forse lo può capire anche Salvini e la Meloni, chissà.

Se fossi il Direttore di questo giornale impedirei a questi spocchiosi di parlare, bannandoli per decreto.

Comunque sia voi continuate pure, chi se ne frega, e dal canto mio vi dico che siamo meglio di tutti gli olandesi e tedeschi e , so che non vi piacerà, VIVA L’ITALIA.

Domenico Nucci