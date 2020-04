Lettera aperta al sindaco Ghinelli dell’associazione Bangladesh Arezzo

Rispettabile Sig. Sindaco,

Ieri sera alle 18.30 in occasione della Sua conferenza stampa, ha fatto menzione di un possibile sistema di distribuzione delle mascherine inviate dalla Regione Toscana ai propri cittadini; una minoranza di cittadini stranieri, come me, è naturalizzata in Italia, pertanto ha la scheda elettorale e la possibilità di ritirare la mascherina ai seggi, ma io mi chiedo: tutti gli altri? Oltre a questi, ci sono anche cittadini stranieri che non hanno un permesso di soggiorno permanente, mi riferisco ai richiedenti protezione internazionale, a chi attende esito della propria domanda di residenza e a chi la domanda non l’ha potuta mai presentare. E loro? Quelli che sono i più vulnerabili tra i vulnerabili?

Il Covid 19 ha prodotto una pandemia mondiale, non c’è razza o colore che spaventi questo terribile virus; per proteggere tutti, è noto, tutti si devono proteggere. Il virus ci insegna che siamo tutti uguali e che solo un’azione rivolta a tutti, senza distinzione, può davvero essere risolutiva.

Questa città va protetta, tutti i cittadini vanno protetti per il bene comune, questo non è il momento delle polemiche e delle divisioni politiche, ma dell’unità contro un nemico che è di tutti.

E poi vorrei parlarLe dei buoni spesa; nel modulo on line del nostro Comune, per richiederli si fa riferimento alla residenza per chi ne fa domanda. Mi chiedo come faranno a sopravvivere tutte quelle persone che vivono ad Arezzo, ma non sono residenti, per esempio i richiedenti protezione internazionale che, a causa dell’art. 13 d.l. 113 convertito in l. 132/2018, si sono visti negare la possibilità di essere residenti nei comuni in cui soggiornano, o le persone, anche italiane, che vivono qui senza essere residenti.

In merito alle prestazioni straordinarie in emergenza, l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) ha diffuso una nota attraverso ANCI ai comuni italiani per esortarli a non compiere atti discriminatori nell’erogazione degli aiuti nella situazione dell’attuale emergenza sanitaria; si legge che “si tratta di interventi straordinari destinati a supplire alla perdita di occasioni di lavoro provocata dall’emergenza e, in quanto tali, devono essere rivolti a tutti coloro che appartengono a una comunità territoriale e hanno subito gli effetti di tale particolare situazione, indipendentemente dalla nazionalità, dal titolo di soggiorno, dalla durata della permanenza precedente sul territorio.”

Nella medesima nota di ASGI si citano le norme (art. 2, 41 e 43 TU immigrazione) che garantiscono agli stranieri la parità di trattamento con gli italiani nell’accesso alle prestazioni di assistenza sociale, ma si menzionano anche gli stranieri privi di titolo di soggiorno, perché “in questa particolare situazione essi non hanno alcuna possibilità di lasciare il nostro paese stante il blocco della mobilità internazionale e l’indisponibilità dei paesi di origine a riammetterli nel territorio. Si tratta dunque di persone “irregolari”, ma di fatto costrette a restare nel nostro paese; e di persone che, a causa dell’emergenza, hanno dovuto abbandonare i loro precari lavori (rider, badante ecc.) subendo le conseguenze più immediate e pesanti del blocco. Non vi è dunque alcun motivo per escluderli dall’aiuto assegnato a titolo di “solidarietà alimentare” (come infatti dispone l’Ordinanza n. 658)”.

Per quanto sopra riportato, sono a richiedere che l’amministrazione comunale, sia nella distribuzione dei dispositivi di protezione personale, che nell’erogazione delle prestazioni in questa situazione di emergenza, non faccia discriminazioni e che quindi siano ammessi tutti coloro che appartengono alla razza umana.

Questo virus non ammette confini, non ricostruiamoli all’interno della nostra comunità locale che in questi giorni ha brillato per solidarietà e coesione.

Tito Anisuzzaman

Presidente Associazione culturale del Bangladesh di Arezzo