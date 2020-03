Come proteggersi dalla paura, il contributo degli psicologi

Una brochure con consigli per i cittadini su come proteggersi dalla paura ai tempi del Coronavirus. A pubblicarla è l’Azienda sanitaria Toscana Centro ched la distribuirà a tutti gli utenti. L’iniziativa della Psicologia clinica aziendale diretta dalla dottoressa Silvia Lapini vuole essere un contributo per riflettere e orientare al meglio pensieri, emozioni e comportamenti individuali e collettivi di fronte all’emergenza Covid-19, un invito a seguire le buone pratiche, affidando agli hastag #ioinospedale #tuacasa, il messaggio sulle buone pratiche per combattere il virus e su come ognuno di noi può contribuire a vincere questa battaglia.

Nella brochure ci sono indicazioni anche su come proteggere i bambini e come in caso di paura ed ansia che creano disagio sia possibile contattare i numeri della Ausl toscana centro 055-545454 (tasto 1) dedicato ad informazioni di carattere generale relative all’applicazione delle recenti disposizioni normative in merito al coronavirus e lo 055-5454777 destinato esclusivamente ad informazioni di tipo sanitario per tutti coloro che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato. Scarica la brochure