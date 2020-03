Ma le istituzioni dove sono? Dov’è la nostra classe dirigente?

Borrelli ha dichiarato che all’Italia servono 90 milioni di mascherine al mese. Dove pensiamo di trovarle? Su Marte? Che ce le portino gli alieni? Sotto l’albero di natale?

Come possiamo credere che la Cina posso coprire le necessità di tutte le nazioni, ben sapendo che entro una settimana avranno le stesse nostre esigenze? Quanti miliardi di mascherine serviranno tra breve?

La Lombardia da sola necessita di 300mila mascherine al giorno. La Toscana poco meno della metà. Cosa vogliamo dare ai nostri infermieri e ai nostri medici? Panni swiffer da legarsi dietro la testa? Vogliamo vederli cucirsi le mascherine a casa dopo il lavoro?

L’altro ieri (domenica) ho lanciato un appello ai nostri imprenditori perché partecipassero allo sforzo. La risposta è stata immediata ma non solo, da due giorni il telefono ormai è bollente. Sono arrivate chiamate da tutta la Toscana. Dal distretto pratese, dal grossetano ma soprattutto da dove piu’ forte è la tradizione del tessile abbigliamento: da Arezzo!

A tutti ho cercato di spiegare cosa stavamo facendo, come potevano essere realizzate, ho inviato specifiche, disegni, sviluppi, istruzioni. Tutto frutto di questo primo giorno di sperimentazione.

Ho spiegato i problemi burocratici: complicatissimi. Perché le mascherine uso chirurgico hanno standard da sala operatoria. Non sono pensate per un uso “volgare” in mezzo alla strada, raccattando i feriti o visitando i malati. Seguono processi di sanificazione e sterilità del tutto spropositati all’uso per cui invece ci servono oggi.

Le procedure per la loro produzione, prevedono che debbano essere usate dentro una sala operatoria: certo che le procedure sono sensibili. Ma non è per questo che saranno usate.

Domani le consegnerò personalmente al centro sanitario regionale (speriamo che non mi arrestino per strada) perché dopo la verifica, possa autorizzarne la consegna.

Questa strampalata iniziativa, nata da un appello estemporaneo sul web di un semplice cittadino come me, dimostra che è possibile fare, solo se c’è la volontà di fare.

E invece mi chiedo in questa emergenza, dov’è il prefetto, il presidente della provincia, il presidente della camera di commercio, il presidente degli industriali, i sindaci? Dove sono le autorità? Non ci sono nastri da tagliare, nè passerelle istituzionali, ma decisioni che incidono sulla vita e sulla morte dei cittadini. Dove sono i nostri comandanti? Dove sono i dirigenti pubblici, tanto esperti a nascondersi dietro norme e cavilli in burocratese? Siamo in guerra contro il tempo, non contro timbri e carte bollate!

In una situazione di emergenza in cui sono addirittura sospesi i diritti costituzionali, abbiamo paura di requisire gli stabilimenti dismessi per metterli a fare mascherine per i nostri uomini e donne impegnate sul fronte della guerra ad un virus che ci sta sterminando?

La ex Cantarelli di Rigutino ne potrebbe produrne migliaia ogni giorno. Richiamiamo gli operai dalla cassa integrazione, riapriamo le aziende, requisiamole e affidiamole, non a sprovveduti commissari straordinari (commercialisti senza nè arte, nè parte) ma ad altri imprenditori del tessile che da volontari, potrebbero prendersi cura di portare avanti questa impresa.

Coinvolgiamo Confindustria e le associazioni degli artigiani, chi meglio di loro saprà indicare cosa fare per rimettere in linea le aziende chiuse? Non abbiamo linee pronte? Facciamole allora. Sparse nei magazzini ci sono centinaia di macchine piane in disuso. Recuperiamole e riaccendiamole. Ci sono centinaia di persone a casa o in pensione da poco che potrebbero partecipare.

La domanda che risuona in queste ore, è una sola: esiste ancora una classe dirigente in questa città e in questa nazione, in grado di prendere nelle sue mani il destino del nostro popolo?