Coronavirus, 56 nuovi casi di Covid-19 in Toscana. 264 sono adesso il totale di cui solo 13 ad Arezzo

Dall’ultimo monitoraggio di ieri, lunedì 9 marzo, oggi sono in tutto 56 i nuovi tamponi risultati positivi al test per il Coronavirus eseguiti nei tre laboratori di virologia e microbiologia delle tre aziende ospedaliero universitarie della Toscana: 17 nel laboratorio di Careggi, 30 nel laboratorio di Pisa, 9 nel laboratorio di Siena.

I dati sono stati trasmessi dagli uffici dell’assessorato al Ministero della salute.

Ieri, lunedì 9 marzo, i nuovi positivi erano stati 43.

Ad oggi sono complessivamente 264 i tamponi risultati positivi al test del Coronavirus Covid-19. Questa la suddivisione per provincia di segnalazione: 61 Firenze, 21 Pistoia, 7 Prato (totale Asl centro: 89), 37 Lucca, 37 Massa Carrara, 31 Pisa, 14 Livorno (totale Asl nord ovest: 119), 10 Grosseto, 33 Siena, 13 Arezzo (totale sud est: 56).

In riferimento ai casi comunicati questa mattina, l’Azienda USL Toscana sud est comunica che, per un problema tecnico, sono stati dati come positivi alcuni tamponi ancora in fase d’esecuzione.

Pertanto, per la provincia di Arezzo risulta positivo accertato un solo caso in più rispetto alla giornata di ieri ed è nel Comune di Arezzo.

Dunque per oggi, al momento, per i comuni di Terranuova Bracciolini, Loro Ciuffenna, San Sepolcro e Bibbiena non ci sono casi.

L’unico caso in più nel Comune di Arezzo, riguarda la donna di 92 anni di Arezzo, ricoverata inizialmente presso l’OBI del San Donato, attualmente ricoverata presso il reparto di Malattie Infettive. Tutti gli operatori indossavano i DPI, nessuno di questi è in isolamento. Presente la figlia della signora anch’essa munita di DPI. Anche a quest’ultima è stato effettuato il tampone. Attualmente sia la signora che la figlia sono in isolamento.

L’Azienda si scusa con la Comunità e con i Sindaci per l’allarmismo che i nuovi casi possono aver generato.

Da segnalare una nuova negativizzazione (uno dei tre casi che ieri risultavano clinicamente guariti). Ad oggi quindi sono 2 i casi negativizzati (quindi completamente guariti), 2 i casi clinicamente guariti e un paziente deceduto. 259, quindi, i casi attualmente positivi.

Dal 1° febbraio ad oggi, sono in tutto 2.149 i tamponi eseguiti nei tre laboratori.

Dal monitoraggio giornaliero sono 4.427 le persone in isolamento domiciliare, di cui 2.064 prese in carico attraverso i numeri dedicati, attivati da ciascuna Asl. Sono 1.616 casi nella Asl centro (Firenze – Empoli – Prato – Pistoia), 162 persone nella Asl nord ovest (Lucca – Massa Carrara – Pisa – Livorno) e 286 nella sud est (Arezzo – Siena – Grosseto).

Le informazioni sui singoli casi saranno fornite dagli uffici stampa delle aziende sanitarie, nel rispetto della privacy.