La situazione del Coronavirus ad Arezzo e dintorni. Quarantena obbligatoria per chi arriva da zone rosse

Ad Arezzo negativi i tamponi, fin’ora arrivati, effettuati sui bambini e sui genitori con sintomatologia, contatti della prima insegnante risultata positiva al Coronavirus.

Sulla collega, risultata ieri positiva, è in corso l’indagine sui contatti scolastici ed extrascolastici.

Tre i nuovi casi per Ausl Toscana sud est.

-Un uomo di 77 anni di Foiano della Chiana attualmente ricoverato in malattie infettive all’Ospedale San Donato, contatto stretto di un caso già noto.

Sempre ad Arezzo continua la degenza per gli altri 3 pazienti ricoverati, le condizioni sono stabili.

In provincia di Siena

– una donna di Asciano

– un uomo di Sovicille di 40 anni.

Ambedue collegati ai casi di Chianciano.

Sono presso il domicilio in sorveglianza attiva.

L’Azienda sanitaria si è già raccordata con i Sindaci per gli adempimenti necessari.

Quarantena obbligatoria per chi arriva da zone a rischio

Quarantena obbligatoria per chi arriva in Toscana dalle zone rosse. Questo in estrema sintesi il contenuto di un’ordinanza cui sta lavorando la Regione e che il presidente Rossi firmerà nelle prossime ore (e che sarà pubblicata non appena perfezionata).

Per limitare al massimo la diffusione del contagio, in sintonia con il nuovo decreto del governo che istituisce misure speciali per la regione Lombardia e per le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, anche la Toscana dispone che chiunque, proveniente da queste zone, entri nella nostra regione da oggi in poi o vi sia entrato negli ultimi 14 giorni, debba mettersi in autoisolamento ed informare le autorità sanitarie.