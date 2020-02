BANCA ETRURIA: GOVERNATORE VISCO CONVOCATO IN UDIENZA IL 27 FEBBRAIO… MA NON VERRA’

(Fonte: Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) Il governatore di Bankitalia Ignazio Visco e’ stato convocato all’udienza del processo per il crac di Etruria, che si svolgera’ ad Arezzo il giorno 27 febbraio. “E’ una notizia che accolgo con grande soddisfazione, dal momento che, finalmente, il governatore avra’ la possibilita’ di spiegare ai numerosi risparmiatori truffati il ruolo di Bankitalia in tutta questa vicenda. Sono sicura che la sua testimonianza sara’ improntata sulla massima trasparenza possibile” commenta su Facebook la senatrice toscana del M5S Laura Bottici. Banca d’Italia fa sapere che fornira’ la massima collaborazione e un suo rappresentante sara’ presente all’udienza al posto di Visco, all’estero in quella data per un impegno istituzionale.