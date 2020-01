Le bollette dell’acqua e l’illusorio contenimento dei rincari

Con il via libera alla proroga fino al 2027 della concessione all’attuale gestore del servizio idrico il sindaco Ghinelli e l’assessore con delega al servizio di nuove acque, Sacchetti, si vantavano di aver ottenuto in cambio il contenimento all’ 1% annuo degli aumenti tariffari tacendo pero’ sul fatto che gia’ nel biennio 2018-2019 gli aretini ,di fatto e senza saperlo, hanno dovuto sopportare aumenti annui a doppia cifra e nel 2020 dovranno pagare bollette complessivamente rincarate del 20% rispetto a quelle previste dal piano tariffario previgente quello rielaborato in funzione della proroga.

Cio’ e’ dovuto al computo in tariffa di ingiusti e ingiustificati conguagli milionari furbescamente rivendicati e ottenuti da nuove acque con l’avallo dei sindaci del comprensorio aretino e il supporto compiacente dell’ Autorita’ di Ambito Toscana.

In realta’ senza la furbata dei conguagli ordita dal gestore in base ad un pretestuoso diritto al recupero di presunte anticipazioni sui canoni fatte ai comuni nei primi anni di gestione (anticipazioni pagate con i soldi sborsati dagli utenti ) in questi anni le tariffe anziche’ aumentare dovevano diminuire del 20% , com’era previsto nel piano tariffario previgente quello adottato per la proroga.

Qui sotto la tabella con la ripartizione annuale dei conguagli indebitamente computati in tariffa

Comitato Acqua Pubblica Arezzo