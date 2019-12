GRANDE FESTA DELL’ULTIMO DELL’ANNO IN PIAZZA GRANDE. OSPITI: FRANKIE HI-NRG e IVREATRONIC

Organizzata e promossa dal Comune di Arezzo insieme a Woodworm, con la collaborazione di Confcommercio e tutti i commercianti di Piazza Grande

Tutto pronto nella prestigiosa location di Piazza Grande per il veglione di fine anno.

Artisti, partner e organizzatori al lavoro per mettere a punto gli ultimi dettagli della festa Appuntamento per martedì 31 dicembre a partire dalle 20 con musica live, djset, animazione per bambini, brindisi e ospiti prestigiosi

Manca pochissimo alla grande festa dell’ultimo dell’anno in Piazza Grande, con un programma ricco di iniziative ed eventi. Saranno Frankie hi-nrg mc e Ivreatronic con i loro djset, gli ospiti più attesi della festa promossa e patrocinata dal Comune di Arezzo e organizzata da Woodworm, con la collaborazione di Fraternita dei Laici, Fondazione Guido D’Arezzo, Confcommercio e tutti i commercianti di Piazza Grande.

L’evento partirà dalle 20 con il djset di Elia Perrone di Klang Club e, dalle 22, spazio alla musica live dei The Shakers con il loro rock’n’roll e rockabilly scoppiettante. I festeggiamenti della mezzanotte, con il brindisi e panettone di buon anno, vedranno protagonista il maestro Enzo Scartoni con il suo Music Show. Dalle 21.30 alle 00.30, inoltre, nelle sale di Fraternita dei Laici sarà attiva l’animazione per bambini, gratuita, in collaborazione con Cooperativa Progetto5. Dopo i festeggiamenti per il nuovo anno spazio agli ospiti più attesi, sarà infatti protagonista la musica di Frankie hi-nrg mc, un artista che ha fatto di impegno ed eclettismo la propria cifra stilistica, che, in veste di DJ, offrirà una selezione di musica rap/hip hop ed elettronica, spaziando tra celebri hit, tesori nascosti dell’underground ed interpretando live alcuni dei suoi maggiori successi, per festeggiare al meglio l’arrivo del nuovo anno. A seguire il djset di Ivreatronic, che, prima ancora di essere un collettivo di DJ è principalmente un gruppo di amici formato da producers, dj, cantanti pop, tecnici del suono, intellettuali, poeti, party-dipendenti che sono partiti da una stravagante serata clubbing in una vecchia cantina nel seminterrato di un bar di Ivrea, continuando poi a organizzare party per strada e in posti assurdi, mai riconducibili all’universo clubbing. A un certo punto si sono resi conto che molti di loro producevano della roba elettronica niente male ed è nata così la label Ivreatronic. Presenta la serata Luigi Dini.

L’ingresso in piazza sarà consentito esclusivamente da via Vasari e sarà vietato introdurre vetro, botti e petardi. Gli spettacoli avranno termine alle ore 2.

INGRESSO GRATUITO a tutti gli eventi.

Per informazioni: [email protected]

Frankie hi-nrg mc

Frankie hi-nrg mc (Torino, 1969) è un eclettico rapper italiano, sulla scena da oltre 20 anni, che ha dimostrato il proprio talento in numerosi campi di espressione. Ha all’attivo 6 album, l’ultimo dei quali “Essere Umani” prodotto dalla sua etichetta Materie Prime Circolari, e vanta numerose collaborazioni con grandi artisti e cantanti come Fiorella Mannoia, Giorgia, Daniele Silvestri, Simone Cristicchi, Roy Paci, Pacifico, Niccolò Fabi, oltre agli americani Nas e RZA; e inoltre con Vittorio Gassman, Franca Valeri, Paola Cortellesi, Ascanio Celestini, Piera degli Esposti, Antonio Rezza. Inizia la propria carriera nel 1991 con un grande successo, “Fight Da Faida”, segnalandosi immediatamente come autore impegnato ed appassionato, interprete di temi sociali. E’ autore di grandi successi come “Potere alla Parola”, “Libri di Sangue”, “Rap Lamento”, “Direttore”. La sua “Quelli che benpensano” viene eletta Canzone dell’anno 1998 da Musica! di Repubblica. Nel 2008 ha partecipato al Festival di Sanremo con “Rivoluzione” e l’anno successivo al progetto “Domani 21/04/2009: Artisti Uniti per l’Abruzzo”. Nel 2014 ha partecipato nuovamente al Festival di Sanremo, con il brano “Pedala”, scelto come sigla del Giro d’Italia 2014. Dal 1993 ha realizzato oltre 30 tournée che lo hanno portato ad esibirsi accompagnato dalla propria band nei più prestigiosi locali italiani, oltre che ad importanti manifestazioni quali il “Concerto del PrimoMaggio” a Roma (in 4 edizioni), “MTV Day”, “CocaCola Live @ MTV”, 2 edizioni del “Premio Tenco”, etc.. Il “DePrimo Maggio Tour” del 2009, spettacolo multimediale consistente in 1h45′ di musica e video sincronizzati, ha toccato oltre 40 città italiane. Ha pubblicato “Faccio La Mia Cosa” (Mondadori, 2019). Dalla metà degli anni ’80 collabora con numerose testate giornalistiche nazionali (La Stampa, Repubblica, Max, Smemoranda, etc..) scrivendo articoli di critica di costume e satira sociale. DJ Fin dal 1987 ha lavorato come DJ radiofonico ed in numerosi locali ed eventi: dal 2006 con il suo dj set dal titolo “L’Alto Parlante Gira Dischi” anima le serate e i festival con una selezione di musica hip-hop ed elettronica dal alto contenuto energetico.

Ivreatronic nasce a Ivrea come collettivo di producers, dj, cantanti pop, tecnici del suono, intellettuali, poeti, party-dipendenti che sono partiti da una stravagante serata clubbing in una vecchia cantina nel seminterrato di un bar, continuando poi a organizzare party per strada e in posti assurdi, mai riconducibili all’universo clubbing. A un certo punto si sono resi conto che molti di loro producevano della roba elettronica niente male e fu così che nacque la label Ivreatronic.

I DJ resident sono:

SPLENDORE – influenzato dalla house anni ’90 e dalla UK garage, così come dalla PC music e dall’hip hop

ENEA PASCAL – il più giovane di tutti, il suo approccio naif alla produzione genera risultati imprevedibili

FORESTA – nasce come percussionista e inizia ad appassionarsi al turntablism negli anni ’90 – un dj super skillato dalle selezioni raffinate