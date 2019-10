Staffetta nel coordinamento di Piu’Europa Arezzo

Assemblea degli iscritti e membri del gruppo +Europa Arezzo

Erano presenti: Federico Eligi della segreteria nazionale, il coordinatore del Valdarno, oltre agli iscritti aretini.

Dopo un lungo dibattito politico sui temi piu’ urgenti, l’assemblea ha preso atto del desiderio del precedente coordinatore Massimo Cesaroni di lasciare l’incarico. Ringraziandolo per il lavoro svolto e per l’impegno profuso, è stato eletto per acclamazione Paolo Casalini che sarà affiancato da Francesco Scatragli in qualità di tesoriere.

Sarà un anno complesso quello che aspetta +Europa, che sta vedendo l’abbandono di Tabacci, membro fondatore del partito, che si è avvicinato Renzi, ma anche un anno che sarà carico di impegni, per la elezione del sindaco di Arezzo e del governatore della Toscana.

In entrambi gli appuntamenti elettorali +Europa sembra intenzionatissima a dire la sua.