In corso la notte dei ricercatori

Ad Arezzo le iniziative di “Bright”, questo il nome dato in Toscana al grande evento europeo, sono organizzate dal Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale dell’Università di Siena e hanno preso il via già ieri nel campus del Pionta con gli incontri con il filosofo Paolo Ercolani e la giornalista Cinzia Sciuto sui temi delle società multiculturali.

Sempre sui temi dell’inclusione e del dialogo interculturale, a palazzo Chianini-Vincenzi una lettura collettiva delle “Mille e una notte”, lo straordinario novelliere mediorientale che nei secoli ha affascinato, divertito e ispirato lettori di ogni età, studiosi e artisti dapprima su entrambi i versanti del Mediterraneo, e poi in tutto il mondo, diventando così il simbolo più immediato del potere dell’immaginario narrativo di mettere in contatto e far dialogare mondi, culture e popoli. Le letture hanno coinvolto oltre sessanta lettori, tra cittadini e studenti, e si sono concluse nei giardini del campus del Pionta (viale Cittadini). Anche la Biblioteca di area umanistica parteciperà a “Bright” proponendo, nello stesso orario, delle visite guidate all’archivio e ai servizi bibliotecari. Si stanno svolgendo le visite guidate all’archivio storico dell’Ospedale neuropsichiatrico e alla biblioteca di area umanistica ed è appena iniziato il concerto “Navigare tra i suoni: musica, filosofia, parole”, organizzato in collaborazione con la scuola di musica “Le 7 note”, nell’ambito del progetto “Ricreando Oltre il Suono”, che vede la partecipazione del gruppo musicale dei “Fil.o”.