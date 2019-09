Genitori con figli in lista d’attesa ai nidi comunali: i contributi per l’iscrizione nelle strutture private

Anche per l’anno 2019-2020 il Comune di Arezzo aderisce all’avviso pubblico della Regione Toscana finalizzato a sostenere l’offerta dei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi).

Le risorse assegnate dalla Regione verranno utilizzate per le spese di gestione indiretta degli asili nido e a favore delle famiglie che, trovandosi in lista di attesa nella graduatoria comunale dei nidi, iscrivono il figlio presso una struttura educativa privata accreditata.

Per questi genitori, il termine di domanda è venerdì 4 ottobre. Il modulo, disponibile a questo link , dovrà essere consegnato al primo piano di palazzo Fossombroni, in piazza San Domenico, dove hanno sede gli uffici dei Servizi educativi. Andrà autocertificato il valore Isee in corso di validità del nucleo familiare, che non dovrà comunque superare i 50.000 euro.