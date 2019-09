Classifica Atletica del Sole24ore: Arezzo ultima in Toscana e tra le ultime in Italia.

Il Sole24Ore ha reso noti i risultati di una statistica interessante: la sportività di tutte le province italiane secondo una serie di fattori (numero tesserati, società, risultati agonistici e via dicendo).

Non è una novità in assoluto, ma qui è tanto più interessante il fatto che vi sia anche una compartimentazione per singola disciplina sportiva, tra cui l’atletica leggera e la posizione della nostra città, sotto questo punto di vista è drammatica.

Classifica atletica in Toscana

Molto buono lo score della Toscana, con Livorno che a sorpresa domina la classifica con un quarto posto assoluto in Italia. Sorpresa negativa Arezzo, fanalino di coda in Toscana e quasi ultima in Italia, con un ottantottesimo posto nazionale.

Livorno 706,8 (4)

Firenze 377,5 (17)

Lucca 372,2 (19)

Siena 342,0 (24)

Pisa 314,0 (31)

Pistoia 227,4 (50)

Massa Carrara 153,0 (69)

Prato 147,6 (72)

Grosseto 108,7 (75)

Arezzo 106,2 (88)

*tra parentesi la posizione nella classifica nazionale, mentre il punteggio che segue il nome della provincia è percentualmente tarato sui 1000 punti della prima su scala nazionale (Rieti)

Sono oltre un centinaio i parametri considerati dai ricercatori di PtsClas per determinare l’“Indice di sportività 2019”, giunto alla 13ª edizione: ci si basa su 50 discipline sportive (per ognuna i dati fanno riferimento a società, atleti, risultati) e su numerosi aspetti della realtà sociale ed economica legata allo sport. Salgono da 30 a 32 le graduatorie elaborate. Rispetto alla precedente edizione ne sono state introdotte cinque. Per tre (enti di promozione sportiva, discipline paralimpiche e sport e storia, legata quest’ultima alla presenza sul territorio di società con almeno 100 anni di vita) si tratta di un ritorno. Mentre altre due vengono considerate per la prima volta: da un lato c’è il tasso di praticabilità sportiva (fonte Coni), legato al numero di sport che si possono fare nelle singole province appoggiandosi a società locali, dall’altro si prende in considerazione il fattore “sport e cultura” registrando le sedi e il numero di Panathlon Club. Tre classifiche, per contro, non sono state riproposte. Sono quelle relative ai risultati delle Olimpiadi invernali 2018 e delle Olimpiadi invernali “all time”, escluse così come il parametro dei giocatori professionisti nel calcio, basket e volley.