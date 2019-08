UBI BANCA ESTENDE IL PLAFOND DA 5 MILIONI DI EURO PER AIUTARE IMPRESE E FAMIGLIE COLPITE DAL MALTEMPO AD AREZZO E ZONE LIMITROFE

La misura è rivolta ai territori dove si sono registrati danni causati da calamità naturali.

Arezzo, 23 agosto 2019 – UBI Banca ha deciso di estendere il plafond da minimi 5 milioni di euro per favorire il ripristino dai danni subiti da imprese e famiglie in seguito alle recenti ondate di maltempo che hanno colpito in particolar modo Arezzo e provincia.

Il plafond è destinato a finanziare le spese di ricostruzione e ripristino degli immobili e dei beni strumentali all’attività e a concedere l’elasticità di cassa venuta meno a seguito degli eventi calamitosi.

In particolare il plafond può essere utilizzato mediante operazioni chirografarie a medio e lungo termine con durata massima di 5 anni e riduzione delle spese di istruttoria pari ad almeno il 30 per cento del listino e operazioni a breve termine, anche per smobilizzo crediti, con condizioni agevolate.

“L’intervento della nostra Banca intende offrire concreto supporto per il superamento di difficoltà e disagi causati dalle calamità naturali abbattutesi su questa area e in particolare ad Arezzo, città che ci sta particolarmente a cuore – afferma Cristian Fumagalli responsabile della Macro Area Territoriale Lazio Toscana e Umbria di UBI Banca. – E’ possibile rivolgersi al personale delle nostre filiali e ai gestori corporate che sono a completa disposizione per ogni informazione”.