MALTEMPO: MUGNAI, D’ETTORE, DA TOSCANA STREPITOSA REAZIONE. GOVERNO FACCIA LO STESSO

“Siamo testimoni della grande risposta che la toscana sta dando all’ondata di maltempo che l’ha colpita. Tutte le Istituzioni del territorio stanno dando una risposta permeata di grande senso di responsabilità che va oltre il colore politico. Tutti stanno lavorando senza sosta per dare risposte tempestive e puntuali ai cittadini ed imprese. La variabile tempo non è però secondaria e da questo punto di vista a livello regionale si porteranno avanti tutti gli adempimenti necessari in tempi certamente strettissimi”. Lo ha detto il vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera on. Mugnai intervenendo nel corso del question time a Montecitorio e l’on. D’Ettore che, illustrando in aula l’interrogazione a risposta immediata, ha ribadito “l’importanza di immediati interventi volti alla dichiarazione di emergenza nazionale”.

“Ci auguriamo – hann aggiunto i deputati azzurri – che il governo sia coerente rispetto a questo tipo di impostazione e anche rispetto alla necessità di nominare un commissario, al pari di quanto accaduto per altri eventi simulari in cui si sono verificate ondate devastanti di maltempo. Siamo fiduciosi che il governo preveda lo stato di calamità naturale per questi territori duramente colpiti dagli eventi alluvionali, assieme alle tantissime aziende agricole in particolare aretine che inviano prodotti di qualità in tutta Italia e anche all’estero e che hanno bisogno di una risposta per proseguire con la loro vocazione che è fondamentale per tutto il territorio”.