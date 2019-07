Maltempo, servizio straordinario ritiro materiali ingombranti

Da domani, lunedì 29 luglio, sarà effettuato da Sei Toscana un servizio straordinario per il ritiro di materiali ingombranti danneggiati dagli eventi alluvionali di sabato scorso. Il servizio riguarderà tutte le zone del territorio comunale maggiormente colpite e in particolare: via Romana, Bagnoro, Frassineto, Rigutino, Olmo. Si chiede di lasciare il materiale a bordo strada in modo tale da agevolare il ritiro. Il servizio sarà attivo fino a che non saranno ritirati tutti i materiali posti a bordo strada. Per qualsiasi problema sul mancato ritiro si prega di contattare il numero verde di Sei Toscana o l’ufficio ambiente del Comune.​