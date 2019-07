MALTEMPO: FI, DICHIARARE STATO EMERGENZA E CALAMITÀ NAZIONALE PER REGIONE TOSCANA ED AREZZO

“Mercoledì prossimo durante il question time chiederemo alla presidenza del consiglio dei ministri di attivare immediatamente le opportune iniziative per dichiarare lo stato di emergenza e calamità nazionale per la Toscana, in particolare per Arezzo, una delle regioni più colpite dai recenti episodi di maltempo, che hanno causato la morte di una persona e ingenti danni all’agricoltura e alle infrastrutture”.

Lo affermano, in una nota congiunta, i deputati di Forza Italia Stefano Mugnai e Maurizio D’Ettore.

“E’ necessario che vengano poste in essere al più presto le iniziative necessarie per far fronte ai danni subiti dalla regione, compresi gli interventi di difesa e sistemazione idraulica. Ci auguriamo che il governo, e la presidenza del consiglio per le sue competenze, si attivi immediatamente senza perdere tempo prezioso per la nostra terra, e per l’aretino in particolare”, concludono.